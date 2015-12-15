Стартовала запись детей в первые классы столичных школ

На столичном портале госуслуг стартовала запись детей в первые классы

В столице стартовала запись детей в первые классы школ. Оформить электронную заявку можно на портале городских услуг.

Регистрируясь, родители или законные представители ребенка могут выбрать три школы, которые находятся в удобном для детей районе. Зачисление в образовательные учреждения по месту прописки гарантировано. А в школы по выбору первоклассники принимаются только при наличии свободных мест.

Для записи в первый класс через портал госуслуг нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении ребенка, а также документы о регистрации. Регистрация электронных заявлений о приеме в первый класс заканчивается 5 сентября.

Дети, посещающие дошкольные группы, зачисляются в первые классы этой же школы по личному заявлению родителей. Заполнять электронное заявление на московском портале госуслуг в этом случае не нужно.

В этом году в первые классы зачислили 99 тысяч детей, причем более 77 процентов родителей выбрали для первоклассников школу в районе проживания. Для этого родителям нужно было написать заявление на имя директора образовательного учреждения.

Возможность обойтись без электронной регистрации москвичам предоставляют крупные городские школы. В 2014 году таким путем было принято в первый класс более 20 тысяч детей.