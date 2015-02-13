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Общество

13 февраля, 12:11

На Бауманской улице построят комплекс зданий для немецкого культурного центра

образование проекты Владимир Ефимов Сергей Черемин экономика и предпринимательство межрегиональные и международные связи имущественно-земельные отношения Бауманская улица

В центре столицы появится центр имени Гете

На Бауманской улице построят комплекс зданий для немецкого культурного центра имени Гете, сообщает Агентство "Москва". Договор об аренде земли заключили власти Москвы и представители немецкой стороны.

"Для нас это очень важное историческое и культурное событие. В условиях, происходящих сегодня, Москва подтверждает свою приверженность исполнению норм международного права. Мы искренне рады, что в ближайшее время на территории Москвы появится новый культурный центр", - сказал руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин в ходе торжественной церемонии подписания документа.

Как подчеркнул Черемин, строительство культурного центра будет способствовать укреплению отношений между Москвой и Германией. "Расположение культурного центра в районе Бауманской - это не просто случайность, это своеобразная дань историческому прошлому, там находилась всем нам известная немецкая слобода", - добавил глава департамента.

Договор подписали глава департамента городского имущества Владимир Ефимов и чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

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Предполагается, что в новых зданиях на Бауманской будут проходить культурные и научные мероприятия. Сейчас в России работает три немецких культурных центра: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Столичный филиал располагается на Ленинском проспекте.

Одной из важнейших задач центра является обучение немецкому языку. В центре можно сдать квалификационный экзамен на уровень владения языком от A1 до C2.

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