Минобразования признало неэффективными половину частных вузов

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Более половины частных вузов признаны неэффективными по результатам мониторинга, проведенного Министерством образования, сообщает "Коммерсант". Частные вузы оценивались по пяти основным критериям, которые должны были показать уровень образовательной и научной работы. Так, учитывался средний балл ЕГЭ студентов, объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, количество иностранных студентов и уровень дохода вузов, а также инфраструктура учебных заведений.

На этот раз участие в мониторинге было добровольным, поэтому из 446 негосударственных вузов и 661 филиала в нем приняли участие только 70 вузов и 97 филиалов. В итоге в черный список с признаками неэффективности попали 41 вуз и 55 филиалов. В мониторинге участвовали 19 столичных вузов, из них оказались неэффективными 11.

"Изначально 300 вузов согласились участвовать в мониторинге, но потом их количество сократилось. Они считают, что мониторинг не принесет никаких плодов, и не верят в поддержку государства, – сказал председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов.

Замминистра образования Александр Климов уверен, что отказ вузов от участия в мониторинге приведет к потере репутации вуза: "Люди, которые планируют поступать в учебное заведение, зададут себе вопрос: почему вуз отказался предоставить данные о себе? Стоит ли доверять такому образовательному учреждению?"

Напомним, ранее ведомство провело аналогичный мониторинг эффективности государственных вузов. В начале ноября Министерство образования опубликовало список неэффективных вузов страны. В списке оказались 20 московских вузов и 2 филиала, а также один институт и 26 филиалов в Подмосковье. Неэффективными были признаны Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московский архитектурный институт (МАРХИ), Государственный университет управления (ГУУ), Российский государственный социальный университет (РГСУ) и многие другие известные вузы. Позже МАРХИ и Литинститут вывели из этого списка.

Ранее глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов заверил, что ни один вуз, попавший в список неэффективных учебных заведений, не будет закрыт. Он пояснил, что эти вузы могут быть реорганизованы, в некоторых из них сменится руководство, или будет увеличено финансирование.