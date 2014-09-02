Про образование: как будут выглядеть школы будущего

Фото: ИТАР-ТАСС
Как следует модернизировать типовые российские школы? Своими мнениями на этот счет поделятся 2 сентября на конференции "Школа для нового поколения" архитекторы и урбанисты команды КБ ("конструктор будущего") "Стрелка". Онлайн-трансляцию события проведет M24.ru.
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Эксперты обсудят, как должно измениться школьное пространство, чтобы отвечать тем содержательным изменениям, которые сегодня происходят в образовательных учреждениях. Архитекторы, урбанисты, кураторы проектов, консультанты и исследователи расскажут о новых универсальных моделях общеобразовательной школы.
Слушатели также узнают о проекте "Школа-интернат МГУ", в рамках которого создается современный образовательный центр для одаренных детей.
- Когда: 2 сентября в 20.00
- Кто: архитекторы и урбанисты
- О чем: о школах будущего
- Кому смотреть: настоящим/будущим родителям и просто неравнодушным горожанам
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Начало трансляции - в 20.00. Запись будет выложена на нашем сайте.
Напомним, что большинство школ Москвы с начала учебного года перейдут на пятидневную неделю. По новому графику будут учиться 70 процентов московских учеников. Кроме того, в новом учебном году каникулы во всех школах будут приходиться на одни и те же числа. Подробнее о школьных новинках можно прочитать тут.
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