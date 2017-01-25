Герои и зло: кинокритик и психолог поговорят о фильме "Рай" Кончаловского

Поиск истины в дискуссии кинокритика с психологом

Дата: 25 января, 19:30

Место: кинотеатр "КАРО 9 Атриум", ул. Земляной Вал, д.33

Фото: konchalovsky.ru

Ради чего идти: в рамках проекта "КАРО.Арт" пройдет встреча экспертов, которые посмотрят и обсудят новый фильм Андрея Кончаловского "Рай", историческую драму о Второй мировой войне. Дискуссия будет строиться вокруг этических вопросов природы зла и самопожертвования. Что в тот или иной момент движет героями фильма и какие моральные принципы определяют их выбор – на эти и другие вопросы получит ответы собравшаяся публика.

Что еще: кинопоказы с участием экспертов проходят в кинотеатре регулярно. Такой подход к продвижению авторского кино помогает зрителю с разным уровнем подготовки разобраться в содержании сценариев. Психологи, кинокритики, и эксперты в других областях, соответствующих тематике показа, делятся по окончании сеансов своими впечатлениями с посетителям кинотеатра.

Подробности на официальном сайте КАРО.