В госреестр культурного наследия включат 18 столичных зданий

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В единый государственный реестр объектов культурного наследия включат 18 московских зданий, сообщает Агентство "Москва". Такое решение приняла рабочая группа профильной комиссии при правительстве Москвы.

В список памятников культурного наследия попадут:

особняк Мельникова в Волковом переулке;

городская усадьба Фон-Мекк и Стахеева XVIII–XIX веков на Мясницкой улице;

воспитательный дом на Москворецкой набережной;

особняк Симоно 1898 года на Шаболовке архитектора Позднеева;

доходный дом 1909 года архитектора Гельриха на Рождественском бульваре;

доходный дом Болдыревых 1908 года архитектора Евланова на Яузском бульваре;

главный дом городской усадьбы XIX века на Озерковской набережной;

доходный дом 1909 года архитектора Гончарова в Благовещенском переулке;

доходный дом на Новокузнецкой улице архитекторов Кожевникова и Дзевульского;

доходный дом 1910 года архитектора Чичагова в переулке Огородная слобода;

деревянный дом конца XIX века, построенный по проекту архитектора Мейнгарда в переулке Огородная слобода.

дом на Ленинградском проспекте рядом с Белорусским вокзалом, построенный в конце 1930-х и перестроенный в 1950-х годах;

дом 1878 года на Воронцовом поле;

деревянный дом 1878 года в Большом Саввинском переулке;

ансамбль детской больницы имени Святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке;

Введенский народный дом – Клуб электролампового завода на площади Журавлева;

студенческое общежитие имени Лепешкина на Зубовском бульваре;

здание акционерного общества торговли аптекарскими товарами "Эрманс и Ко".

В реестр также включат несколько жилых домов и общественных учреждений:Напомним, в декабре мэр Москвы Сергей Собянин распорядился взять под госохрану еще 7 столичных зданий. Объектами культурного наследия регионального значения стали "Кондитерская фабрика Товарищества "А.Сиу и Ко", "Жилой дом сотрудников журнально-газетного объединения "Жургаз" (1933–1935 годов, архитекторы М.О. Барщ, Г.А. Зундблат) и несколько других зданий в центре и на окраинах Москвы.

Кроме того, с января вступили в силу поправки в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия", связанные с включением памятников в реестр. В частности, согласно новой статье 16.1 "Порядок выявления объектов культурного наследия", направить в орган охраны заявление о включении объекта в реестр может любой гражданин или организация.

Охраняющий орган – в Москве им является департамент культурного наследия – в течение 90 дней должен определить историко-культурную ценность объекта.