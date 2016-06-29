Город продает часть дома XVIII – XIX веков на "Китай-городе"

Фото: tender.mos.ru

Помещение в здании, построенном в второй половине XVIII – начале XIX веков, рядом со станцией метро "Китай-город" выставили на аукцион, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Помещение площадью 57 квадратных метров находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания на Армянском переулке, 4. К дому подведены водопровод, канализация, центральное отопление и электричество.

Постройку признали объектом культурного наследия "Дом причта храма святого Николая Чудотворца "что у Столпа" с церковной лавкой 1848 – 1912 годов.

Будущего владельца обяжут выполнить ремонт здание. По предварительным расчетам восстановление объекта обойдется в 2,4 миллиона рублей.

Начальная стоимость лота составляет 14,38 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 8 августа. Аукцион назначен на 12 августа.

Дом на Армянском переулке раньше принадлежал церкви Николы на Столпах, построенной во второй половине XVII века. В свое время ее посещал государственный деятель, ближний боярин царя Алексея Михайловича Артамон Матвеев и также приближенный к царю, воевода Иван Милославский.

В 1935 году по приказу ВЦИКа церковь Николы на Столпах снесли и построили общеобразовательную школу. Во дворе учреждения снимали один из эпизодов фильма "Летят журавли".