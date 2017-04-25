Работы итальянского художника Джорджо Моранди привезли в Москву

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Выставка работ итальянского художника Джорджо Моранди открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщается на сайте учреждения.
На выставке представлено более 90 экспонатов. Среди них живописные полотна автора из всемирно известных музеев и частных коллекций, а также гравюры и несколько оригинальных гравировальных досок из собрания Национальной калькографии в Риме.
Отобранные для экспозиции произведения охватывают весь творческий путь художника – от авангардных метафизических композиций до самых поздних эмоциональных работ.
Экспозиция построена в хронологической последовательности и тематически будет разделена на главные направления: автопортрет, натюрморт, пейзаж и цветы.
Выставка будет проходить до 10 сентября 2017 года.
Его живопись и графика были отмечены премиями Венецианской биеннале и биеннале в Сан-Паулу. В 1962 Моранди получил премию Рубенса, а в 1963 – Золотую медаль Болоньи.