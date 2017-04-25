Работы итальянского художника Джорджо Моранди привезли в Москву

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Выставка работ итальянского художника Джорджо Моранди открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщается на сайте учреждения.

На выставке представлено более 90 экспонатов. Среди них живописные полотна автора из всемирно известных музеев и частных коллекций, а также гравюры и несколько оригинальных гравировальных досок из собрания Национальной калькографии в Риме.

Отобранные для экспозиции произведения охватывают весь творческий путь художника – от авангардных метафизических композиций до самых поздних эмоциональных работ.

Экспозиция построена в хронологической последовательности и тематически будет разделена на главные направления: автопортрет, натюрморт, пейзаж и цветы.

Выставка будет проходить до 10 сентября 2017 года.