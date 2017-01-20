Форма поиска по сайту

20 января 2017, 12:30

Культура

Группа Gorillaz выпустила первый клип за шесть лет

Видео: youtube/пользователь: UPROXX

Виртуальная группа Gorillaz выпустила клип Hallelujah Money. Композиция стала первой за шесть лет. Она была записана при участии британского музыканта Бенджамина Клементина. Песня стала первым синглом с альбома, который Gorillaz обещали выпустить в 2017 году.

На странице в Facebook лидер группы Мердок Никкалс сопроводил премьеру клипа следующими словами: "В эти темные времена нам всем нужен кто-то, на кого можно равняться. На меня. Вот почему я даю вам новую песню Gorillaz – удар молнии правды посреди темной ночи. Добро пожаловать. Теперь за работу. Новый альбом не напишется сам по себе".

Дата выхода нового альбома пока что неизвестна.

Gorillaz – британская виртуальная рок-группа, созданная в 1998 году. Первый студийный альбом был продан тиражом семь миллионов копий, а Gorillaz попали в Книгу рекордов Гиннесса как "Лучшая виртуальная группа". Второй альбом Demon Days был пять раз номинирован на "Грэмми", а также на престижный Mercury Prize. Музыканты тогда не получили этот приз и были исключены из списка претендентов, зато Бенджамин Клементин получил его в 2015 году за дебютный альбом At Least for Now, благодаря которому оказался на вершинах всех музыкальных хит-парадов.
