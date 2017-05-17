Юбилейный 70-й Каннский фестиваль стартует во Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Chen Yichen

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль стартует на Лазурном берегу Франции, сообщает пресс-служба мероприятия.

На победу в основном конкурсе фестиваля претендуют 18 фильмов. В их числе – картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Лента рассказывает о семейной паре, которая переживает развод.

Также в основной программе фестиваля заявлены картины Софии Копполы, Михаэля Ханеке, Тодда Хейнса, Пона Чжун Хо и Мишель Хазанавичус.

Во второй по важности конкурсной программе "Особый взгляд" участвует фильм Кантемира Балагова "Теснота". Это история жизни еврейской семьи 90-х годов.

Жюри конкурса возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар. На мероприятии будут представлены фильмы из 29 стран.

Фестиваль продлится до 28 мая.