Первые фотографии с репетиций Евровидения-2017 появились в Instagram

Организаторы конкурса Евровидение – 2017 выложили в сеть первые фотографии с репетиций участников. Снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте проекта.
[html]
[/html]
Генеральные репетиции выступлений проходят в строгом соответствии с расписанием. Участники конкурса выходят на сцену уже в костюмах, чтобы отстроить звук, свет и хореографию. В понедельник прогоны провели Триана Парк из Латвии, Артсвик (представит Армению), Ховиг (Кипр), Мартина Барта (Чехия), SVALA (Исландия) и Sunstroke Project (Молдова), а также представители Черногории, Грузии, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Швеции, Финляндии и Португалии.
Всего в 62-м музыкальном конкурсе Евровидение-2017 примут участие 200 артистов из 42 стран.
Евровидение – 2017 пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице Евровидения – 2017 Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Планировалось, что девушка выступит с песней Flame is Burning.
В итоге Россия отказалась от участия в конкурсе и трансляции его по телевидению.