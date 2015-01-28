Лейтенант полиции случайно выстрелил в коллегу из пулемета

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Во время учебных занятий лейтенант столичной полиции ранил коллегу, случайно выстрелив в него из пулемета Калашникова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время отработки тактических приемов по входу в помещение. Несмотря на то, что боеприпасы на подобных занятиях не выдаются, пулемет лейтенанта был заряжен.

Раненый майор госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении московского омоновца, ранившего сослуживца во время учебных занятий. Инцидент произошел 27 ноября в Центре специального назначения. В ходе тренировки младший сержант случайно выстрелил в сослуживца. Потерпевшего с ранением в живот доставили в больницу.



По результатам служебной проверки, правоохранителя уволили из полиции из-за нарушений условий контракта.