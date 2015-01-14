ЦБ заложит в новый сценарий цену на нефть в 40 долларов за баррель

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Банк России заложит в новый макроэкономический сценарий цену на нефть в 40 долларов за баррель, заявила первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева 14 января в ходе Гайдаровского форума.

В прошлом году Центробанк разработал несколько сценариев макроэкономического развития, которые различались рядом базовых параметров, включая цену на нефть. Стрессовый сценарий ЦБ предусматривал цену на нефть в размере 60 долларов за баррель, пишет МИА "Россия сегодня".

Юдаева также отметила, что ЦБ рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля, и не ожидает дальнейшего драматического изменения котировок.

"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному уровню", - передает слова Юдаевой ТАСС.

Первый заместитель председателя Центробанка призвала осознать "новую реальность", в которой оказалась российская экономика. "К ней уже надо начать адаптироваться, и чем быстрее и спокойнее мы пройдем период адаптации, тем быстрее мы выйдем на тот потенциал, который позволит экономике развиваться в новых условиях", - пояснила Юдаева.

Добавим, по мнению главы Сбербанка России Германа Грефа, цена на нефть может находиться на уровне 60-70 долларов за баррель в течение нескольких лет.

При этом Саудовский принц Аль-Валид бен Талал в интервью USA Today ранее заявил, что цена на нефть больше никогда не поднимется до 100 долларов за баррель. При этом он не исключил, что ее стоимость все же будет расти, если повысится спрос.

Напомним, 14 января цена на нефть марки Brent достигла отметки в 46,48 доллара. Курс доллара, установленный Центробанком, увеличился до 66,09 рубля, курс евро составил 76,96 рубля.