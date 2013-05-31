Форма поиска по сайту

Новости

31 мая 2013, 08:35

Транспорт

На электричках появятся крепления для перевозки велосипедов

На поездах МЖД появятся крепления для перевозки велосипедов

Первые и последние вагоны новых пригородных электричек, а также поездов кольцевой железной дороги могут оборудовать креплениями для перевозки велосипедов. На данный момент в столице курсирует несколько тестовых автобусов, при этом используемые на них велосипеды отличаются от привычных, рассказал в эфире "Москва FM" руководитель велодвижения "Русвелос", вице-президент Федерации велоспорта Москвы Петр Дворянкин.

"У департамента транспорта есть крепления на тестовых автобусах. Велосипеды, которые я видел - смотрятся странно. Я так понимаю, что они будут очень жесткие, потому что колеса у них не камерные. По ровному бульвару будет ехать удобно, а вот там где какие-то ступеньки - будет не очень комфортно", - отметил Дворянкин.

Напомним, столичные власти активно развивают велосипедный транспорт. Так, уже 1 июня в городе откроются первые 30 пунктов велопроката. При это еще 100 планируется открыть до конца года. Стоимость аренды велосипеда будет стоить от 30 рублей за час.

