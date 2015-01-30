Скорость московских троллейбусов увеличат до 40 км в час

Фото:m24.ru/Евгения Смолянская

20 троллейбусов с автономным ходом в 2015 году появятся на Пятницкой, Покровке и Маросейке, сообщил M24.ru главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев. На этих улицах во время реконструкции сняли контактную сеть, поэтому туда пустят троллейбусы, которые смогут не менее 5 км пройти, не держась "рогами" за электрические провода. Еще на 15 улицах проведут реконструкцию контактной сети, что позволит увеличить скорость троллейбусов до 40 км в час.

"Троллейбусы с автономным ходом планируется пустить на пешеходных маршрутах Москвы, где они ходили исторически, - добавил Хмелев - Машины будут автоматически сниматься с сети при подъезде к участку без контактов и автоматически подключаться там, где контактов нет". Для этого на крыше троллейбусов есть специальные камеры, которые распознают наличие контактной сети.

В пресс-службе "Мосгортранса" сообщили в M24.ru, что также до конца года на 15 улицах столицы пройдет реконструкции контактной сети троллейбусов и трамваев. Это позволит увеличить скорость общественного транспорта до 40 км в час.

"В настоящее время порядка 60% контактной сети троллейбуса столицы нуждается в реконструкции, - добавили в пресс-службе. - В плане первоочередного капитального ремонта находятся участки на 15 улицах столицы".

Эти улицы находятся в четырех округах столицы - северо-восточном, восточном, южном и центральном:

улица Сергея Эйзенштейна

улица Сельскохозяйственная

улица Халтуринская

улица Енисейская

улица Чертановская

улица Академика Королева

улица Широкая

улица Лескова

улица Советской армии

улица Шереметьевская

Проспект Мира

Алтуфьевское шоссе

Открытое шоссе

Цветной бульвар

Суворовская площадь

В "Мосгортрансе" пояснили, что планируется замена старых частей контактной сети на новые европейских производителей. Замена контактной сети позволит троллейбусам увеличить скорость до 40 км в час, не снижать ее на поворотах и пересечениях с трамвайными путями. Это также снизит уровень шума и вибрации при движении, а также улучшит внешний вид сети.

Ранее "Мосгортранс" уже сообщал, что планирует провести конкурс по закупке троллейбусов со складывающимися "рогами" до конца 2014 года, чтобы организовать движение на Пятницкой улице, но сроки перенесли на 2015 год. По словам производителей, стоимость одного электробуса составляет примерно 9,5 млн рублей.

Отметим, в мире существует несколько разновидностей троллейбуса – контактный электробус (оснащен аккумуляторами), дуобус (имеет два двигателя – электрический и внутреннего сгорания), и теплоэлектробус – тепловой двигатель питает электрический через генератор и не имеет привода на колеса.

Анатолий Федотов, Дарья Миронова, Марина Курганская