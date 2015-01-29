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Наземный транспорт

29 января 2015, 21:10

Власти готовы передать данные об автобусах любой IT-компании - дептранс

наземный транспорт связь мобильные приложения дептранс

Фото: M24.ru

Столичные власти готовы передать данные об автобусах и троллейбусах любой IT-компании, которая возьмется за разработку транспортного мобильного приложения. Такое приложение способно прогнозировать время прибытия общественного транспорта на остановку, а также показывать месторасположение автобусов, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента транспорта.

"Данные доступны любым компаниям-разработчикам транспортных приложений, в настоящий момент вырабатываются общие правила предоставления этих данных. С "Яндексом" заключен договор об информационном взаимодействии, в рамках этого договора мы обмениваемся данными", - пояснили в пресс-службе.

29 января компания "Яндекс" запустила сервис, позволяющий следить за движением автобусов, троллейбусов и трамваев и части маршруток в режиме реального времени.

Метки на карте показывают, где в настоящий момент находится то или иное транспортное средство и когда придет к остановке. В общей сложности "Яндекс.Транспорту" доступна информация о 758 автобусных, 80 троллейбусных и 38 трамвайных маршрутах столицы.

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Как пояснила представитель "Яндекса", данные о маршрутах поступают от спутникового оборудования ГЛОНАСС/GPS, установленного в автобусах, троллейбусах или трамваях, через компании-перевозчики. В столице это "Мосгортранс" и "Автолайн".

Однако сервис "Яндекса" не будет уникальным - власти намерены передать данные о маршрутах и другим компаниям, которые занимаются разработкой аналогичных приложений. В течение года такой сервис появится и на транспортном портале столицы.

Напомним, что в конце 2013 года столичные власти начали тестировать мобильное приложение, позволяющее рассчитать время маршрута на наземном транспорте с учетом пробок и расписания автобусов, троллейбусов и трамваев. Главная особенность этого приложения заключается в том, что в нем можно настроить транспортный "будильник", который будет оповещать о приближении нужного автобуса.

Стоит отметить, что весь столичный транспорт полностью оснащен датчиками ГЛОНАСС. Оборудование подключено к ситуационному центру ЦОДД.

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