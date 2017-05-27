Форма поиска по сайту

27 мая 2017, 23:40

Транспорт

Несколько маршрутов общественного транспорта изменятся 28 мая

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Несколько маршрутов общественного транспорта изменятся 28 мая в связи с проведением благотворительного забега "Бегущие сердца". Речь идет об автобусах и троллейбусах на Мичуринском проспекте, улице Косыгина и улице Академика Зелинского, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Автобусы № 1 будут следовать от остановки "МГУ" по Ломоносовскому проспекту, улице Менделеевская и улице Академика Хохлова, Автобусы № 57 – между остановками "Улица Николая Коперника" и "Метро "Ломоносовский проспект"" в обоих направлениях – по проспекту Вернадского и Ломоносовскому проспекту. Маршрут № 58 – от метро "Молодежная" до улицы Дружбы без заезда к остановке "Улица Косыгина".

Отменяется маршрут С10. Автобусы № 111 не будут заезжать к ДК МГУ, № 113 проедут по улице Менделеевская и Ломоносовскому проспекту, № 902 – в обоих направлениях поедут по Ломоносовскому проспекту и улице Мосфильмовская.

Троллейбусы № 7 будут следовать от метро "Парк Победы" до улицы Озерная.

наземный транспорт благотворительный забег изменение маршрутов

