Фото: M24.ru

С 22 июня на платформе "Фирсановская" отменяются остановки всех пригородных поездов, следующих в Москву, из-за строительства четвертого главного пути на перегоне "Крюково" – "Сходня". В связи с этим от платформы "Фирсановка" до "Сходни" пустят дополнительные автобусы, сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Автобусы будут ежедневно курсировать с 06.00 до 09.30 без остановок. Проехать можно будет по проездному билету на пригородные поезда – разовый билет или абонемент. Проверять его будет контролер при входе в автобус.

Напомним, с 16 июня по 21 августа на Казанском направлении поменяется расписание ряда электричек. Изменения произойдут из-за ремонта платформы № 8 на станции Москва – Пассажирская Казанская. Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте компании.

Кроме того, Центральная ППК вводит новые поезда на Белорусском и Киевском направлениях в дни, когда пройдет Международный форум "Армия 2015". Дополнительные поезда будут курсировать с 16 по 19 июня включительно.