Мострансавто подарит ноутбук за лучшее селфи со "Стрелкой"

Фото: vk.com/strelkacard

С 1 июля в социальных сетях "Мострансавто" стартовал конкурс "Селфи со "Стрелкой", сообщил генеральный директор предприятия Александр Зайцев.

Конкурс проводится в течение месяца, а его участником может стать каждый пассажир Мострансавто, оплачивающий проезд единой транспортной картой Подмосковья.

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрировать карту "Стрелка" на официальном сайте проекта, сделать селфи с картой в автобусе или на фоне автобуса "Мострансавто", добавиться в друзья в одну из групп компании в Facebook или ВКонтакте и разместить там фото.

Помимо фотографии, участник конкурса должен рассказать о том, почему по "Стрелке" удобно ездить, и сколько ему удалось сэкономить за счет использования карты. Победители конкурса будут определены 4 августа.

Среди 10 участников, набравших наибольшее количество баллов, будут разыграны призы с использованием генератора случайных чисел. Автор лучшего селфи, занявший первое место, сможет рассчитывать на ноутбук. Обладателю второго места подарят планшет, третьего - смартфон.