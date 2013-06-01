Московская система велопроката: как это работает

В центре Москвы открылся велопрокат

С 1 июня в Москве начинает работать сеть велопроката. Взять сити-байк в аренду можно будет на любой из 30 станций, размещенных в пределах Садового кольца. Как это сделать, расскажет M24.ru.

Порядок действий

Зарегистрироваться на сайте velobike.ru и оплатить прокат. Найти ближайшую станцию, где есть свободные велосипеды. Взять сити-байк, доехать до нужной точки. Вернуть велосипед на парковку.

Как зарегистрироваться?

Зайти на сайт, указать фамилию, имя, e-mail, номер телефона. Кроме того для оплаты потребуется любая карточка Visa или Mastercard. Зарегистрироваться можно как с компьютера, так и с любого мобильного устройства непосредственно у станции проката.

Выбрать удобный тариф проката и внести аванс. На телефон придет смс с номером велокарты и pin-кодом.

Как взять велосипед?

На терминале ввести номер карты, полученный ранее pin-код и номер ячейки выбранного велосипеда.

Проверить его исправность. При обнаружении какой-либо поломки нужно вернуть велосипед в свободную ячейку и взять другой. Замена велосипеда бесплатна.

Если с велосипедом все в порядке, нажать мигающую кнопку на блокираторе. Забрать байк нужно в течение 20 секунд.

Фото: M24.ru

Цена вопроса?

Стоимость проката складывается из двух компонентов: фиксированная арендная плата (вносится обязательно и не возвращается) + оплата за время поездки.

К примеру, если вы берете велосипед на день, то фиксированная аренда составляет 100 рублей. Первые полчаса бесплатны, следующие полчаса – 30 рублей. Если вы катаетесь час, то поездка обойдется в 130 рублей.

Стоимость проката Арендовать велосипед можно на: Оплата за время катания: [ЯЧЕЙКА=50]день – 100 рублей; неделю – 250 рублей; месяц – 450 рублей; сезон (до октября) – 950 рублей.[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА=50]до 30 минут бесплатно; от 31 до 60 минут − 30 рублей; от 61 до 120 минут − 90 рублей; от 121 до 180 минут − 300 рублей; от 181 до 360 минут − 900 рублей; от 361 до 24 часа − 1500 рублей.[/ЯЧЕЙКА]

Дополнительные расходы:

Возврат с опозданием (по истечении суток с момента забора велосипеда с пункта проката) – 3000 рублей минус имеющаяся на лицевом счете повременная часть арендной платы/первые сутки, далее 3 000 рублей за сутки.

Поломка, которая произошла по вашей вине − от 3 000 до 15 000 рублей

Потеря/Угон − 15 000 рублей.

