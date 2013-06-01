Московская система велопроката: как это работает

С 1 июня в Москве начинает работать сеть велопроката. Взять сити-байк в аренду можно будет на любой из 30 станций, размещенных в пределах Садового кольца. Как это сделать, расскажет M24.ru.
Порядок действий
Зарегистрироваться на сайте velobike.ru и оплатить прокат. Найти ближайшую станцию, где есть свободные велосипеды. Взять сити-байк, доехать до нужной точки. Вернуть велосипед на парковку.
Как зарегистрироваться?
Зайти на сайт, указать фамилию, имя, e-mail, номер телефона. Кроме того для оплаты потребуется любая карточка Visa или Mastercard. Зарегистрироваться можно как с компьютера, так и с любого мобильного устройства непосредственно у станции проката.
Выбрать удобный тариф проката и внести аванс. На телефон придет смс с номером велокарты и pin-кодом.
Как взять велосипед?
На терминале ввести номер карты, полученный ранее pin-код и номер ячейки выбранного велосипеда.
Проверить его исправность. При обнаружении какой-либо поломки нужно вернуть велосипед в свободную ячейку и взять другой. Замена велосипеда бесплатна.
Если с велосипедом все в порядке, нажать мигающую кнопку на блокираторе. Забрать байк нужно в течение 20 секунд.
Фото: M24.ru
Цена вопроса?
Стоимость проката складывается из двух компонентов: фиксированная арендная плата (вносится обязательно и не возвращается) + оплата за время поездки.
К примеру, если вы берете велосипед на день, то фиксированная аренда составляет 100 рублей. Первые полчаса бесплатны, следующие полчаса – 30 рублей. Если вы катаетесь час, то поездка обойдется в 130 рублей.
|Стоимость проката
|Арендовать велосипед можно на:
|Оплата за время катания:
Дополнительные расходы:
Возврат с опозданием (по истечении суток с момента забора велосипеда с пункта проката) – 3000 рублей минус имеющаяся на лицевом счете повременная часть арендной платы/первые сутки, далее 3 000 рублей за сутки.
Поломка, которая произошла по вашей вине − от 3 000 до 15 000 рублей
Потеря/Угон − 15 000 рублей.
И не забывайте:
- Брать велосипед напрокат можно, только если вам больше 16 лет;
- Нельзя кататься на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. За это могут оштрафовать на 500 рублей;
- Нельзя выезжать за пределы МКАД;
- Нельзя ездить по автомагистралям (отмечены зелеными знаками) и по МКАД;
- И последнее. При езде на велосипеде нужно соблюдать ПДД.
