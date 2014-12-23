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Наука

23 декабря 2014, 09:40

Новейшую ракету-носитель запустили с космодрома Плесецк

наука ракеты космодромы Плесецк

Фото: ТАСС

С космодрома Плесецк проведен первый испытательный запуск новой ракеты-носителя "Ангара-А5". Она вывела на орбиту макет весом в две тонны, сообщает ТАСС.

Запуск состоялся в 8.57 и прошел нормально, без нештатных ситуаций. Спустя 12 минут ракета выполнила возложенную на нее миссию.

Отметим, что ракета "Ангара-А5" призвана заменить носители класса "Протон", которые за последние два года несколько раз неудачно стартовали с космодромов.

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"Ангару" будут запускать как из Плесецка, так и с нового строящегося космодрома Восточный в Амурской области. Первый пилотируемый полет "Ангары" должен состояться в 2018 году с космодрома Восточный.

Первые испытания "Ангары" начались еще летом этого года. 9 июля была запущена легкая ракета-носитель "Ангара-1.2.ПП".

Что касается "Ангары-5", то масса этой ракеты составляет 773 тонны. Она может вывезти на орбиту спутники массой до 24,5 тонн.

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