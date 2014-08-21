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Наука

21 августа 2014, 16:28

Роскосмос построит первый российский "луномобиль"

наука космос Роскосмос Луна луноходы луномобиль

Роскосмос планирует к 2020 году построить первый российский луномобиль. Об этом говорится в проекте Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы, передает "Интерфакс".

Начать работу с аппаратом предполагается уже в 2021 году. При этом в 2025 году Роскосмос планирует провести наземные испытания "луномобиля" на специальном полигоне, грунт которого имитирует поверхность на спутнике Земли. Для создания аппарата потребуется шесть миллиардов рублей.

Кроме того, предполагается разработать роботов для добычи полезных ископаемых на Луне. При этом в 2023 году Роскосмос уже наметит план по созданию аппаратов, которые будут задействованы в строительстве постоянной лунной базы, а еще через год - для обслуживания объектов базовой инфраструктуры.

Россия спустя 40 лет возобновляет лунную программу

Первый планетоход - советский "Луноход-1" - был доставлен на Луну 17 ноября 1970 года. До своей остановки 14 сентября 1971 года он прошел более десяти километров и сделал около 25 тысяч фотографий. Основная цель его миссии заключалась в изучении лунного грунта и радиации на спутнике Земли.

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Второй аппарат советских инженеров - "Луноход-2" - отправился на земной спутник спустя три года. Несмотря на повреждение системы навигации, он преодолел большее расстояние, чем его предшественник, так как был учтен опыт управления первым луноходом и внедрены нововведения, такие, например, как третья видеокамера на высоте человеческого роста.

Стоит отметить, что только месяц назад американскому марсоходу Opportunity удалось побить рекорд "Лунохода-2" по внеземному передвижению. Аппарат, который работает на "Красной планете" с 2004 года, проделал путь в 25 миль (40,25 километров), что на километр больше, чем прошел советский планетоход.

Сейчас аппарат движется вдоль кромки кратера Индевор, в сторону места, где займется обследованием глинистых пород. При этом было принято решение, что Opportunity не будет пересекать Индевор, чтобы не повторить судьбу марсохода Spirit. Тот увяз в песках Марса и не выходит на связь с марта 2010 года, в связи с этим был переведен решением NASA в категорию бездействующих.

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