Московский планетарий впервые откроет курсы астрономии для взрослых

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Серию уроков "Популярная астрономия для начинающих" запустят в Московском планетарии с 13 апреля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Записаться на занятия можно уже сейчас.

Учить горожан будут профессиональные астрономы и астрофизики. Находить звезды и созвездия ученики будут на куполе-экране диаметром 25 метров и площадью тысяча квадратных метров. На нем помещается более девяти тысяч звезд.

Слушателям расскажут о происхождении Солнечной системы, законах движения небесных тел. Отдельные занятия посвятят работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики смогут изучить Луну, Солнце, звезды и планеты Солнечной системы.



В конце курса ученики побывают на астрономических наблюдениях в городских условиях.

Запуск нового проекта приурочен ко Дню космонавтики, который празднуют 12 апреля.

Курс рассчитан на восемь занятий. Они будут проходить по вторникам и четвергам, начало — в 19:30. Продолжительность лекции составит 1,5 часа.

Количество участников ограниченно. Можно посетить одно занятие или приобрести абонемент на весь курс.