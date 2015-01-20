Для украденных диссертаций хотят отменить срок давности

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Комитет Госдумы по науке одобрил законопроект об отмене срока давности для проверки диссертаций на плагиат. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Первое чтение законопроекта намечено на 23 января.

Проект поправок к закону "О науке и государственной научно-технической политике" подготовили депутаты Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и Олег Смолин (КПРФ).

Депутаты предлагают ввести норму о лишении ученой степени "вне зависимости от времени присвоения".

По действующим сейчас правилам на списанную научную работу можно пожаловаться только в течение десяти лет после ее защиты.

Напомним, в начале 2013 года из-за плагиата в диссертациях разразился громкий скандал. Эксперты Минобрнауки обнаружили серьезные нарушения в 24 диссертациях, защищенных в МПГУ. После этого диссертационный совет этого вуза был распущен, а его руководитель уволен из университета. Высшая аттестационная комиссия лишила ученых степеней 11 человек, которые были замешаны в скандале.

В конце сентября 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ужесточается процесс защиты диссертаций.

Перед защитой диссертация обязательно должна быть опубликована в интернете. Публикации подлежит как автореферат, так и полный текст работы. При этом необходимо указывать научных консультантов и отзывы оппонентов. Также был введен запрет на предоставление научных докладов и монографий в качестве диссертации.

По данным Российской газеты, сейчас в цифровой формат переведены все докторские и кандидатские диссертации, защищенные начиная с 2005 года. В будущем планируют оцифровать, все подобные научные работы, которые защищались в России и СССР.