Ученые из России научили наночастицы выполнять операции вне клетки

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Российские физики создали биороботов, которые умеют выполнять логические операции вне клетки с помощью биохимических реакций, пишет журнал Nature Nanotechnology.

Ранее такое было возможно только внутри клетки с помощью нуклеиновых кислот ДНК и РНК, отвечающих за хранение и передачу информации. Теперь появились микрочастицы, которые могут воспроизводить двоичные операции типа "да", "нет", "и", "или".

Реализация таких функций проводилась за счет реакции внешнего слоя микрочастиц на стороннее воздействие - наноробот в качестве ответа проявляет свои свойства, которые ученые и считают логической операцией.

По мнению физиков, если эксперимент признают удачным и нанороботы получат широкое распространение, то с их помощью можно будет точечно уничтожать раковые клетки или отслеживать уровень сахара в крови.