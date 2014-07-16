Людей под завалами можно будет искать с помощью мобильного телефона

Фото: actu.epfl.ch

Швейцарские студенты создали беспилотный летательный аппарат, который в будущем может помочь в поиске людей под завалами с помощью сигналов от их мобильных телефонов. Об этом сообщает официальный сайт Федеральной политехнической школы Лозанны.

Антенны дрона ищут пакеты данных с мобильных устройств, и как только беспилотник находит телефон, он меняет траекторию полета и определяет местоположение аппарата.

"В лучших тестах, которые мы проводили, местоположение определялось в пределах 10 метров", - утверждает конструктор беспилотного аппарата Джонатан Шезо.

При включенном режиме Wi-Fi мобильные устройства через определенные временные интервалы передают пакеты данных. С помощью этого можно выяснить, например, силу сигнала, которая зависит от погоды, толщины стен (или завалов), а также от количества помех.

Шезо также предложил использовать антенну дрона в качестве роутера, чтобы в случае отключения сетей мобильных операторов в зоне бедствия, беспилотник мог бы ловить отдельные телефоны и связываться с ними. "В случае стихийных бедствий он мог бы заменить мобильную сеть, когда связь утеряна или уничтожена", - отметил Джонатан.

Искать людей, оказавшихся под завалами, с помощью сигналов пытаются не впервые. Так, в конце прошлого года команда ученых из Саутгемптонского университета создала новый радар TWIRP, благодаря которому можно обнаружить устройства скрытого наблюдения и взрывчатку. При этом в своей работе исследователи вдохновлялись дельфинами.

Ученые взяли за основу аппарата принцип, по которому дельфины ищут себе пищу. Для этих целей они используют особые эхолокационные сигналы, которые, отражаясь от предметов, дают млекопитающему представление о размерах и форме объекта. В частности, установлено, что благодаря этим сигналам дельфины умеют отличать металлы и таким образом обнаруживать мины.

В результате исследователи создали сонар TWIPS, который позволял отличать объекты, находящиеся в воде, от пузырьков воздуха. Устройство посылало два звуковых импульса, противоположных по фазе. Оказалось, что от поверхности объекта импульсы отражаются линейно, а при столкновении с пузырьками отражение будет нелинейным.

Исследователи утверждают, что такой радар можно использовать в том числе и для поиска людей, оказавшихся под завалами. Достаточно прикрепить к работающим на опасных территориях специальное устройство, которое можно обнаружишь с помощью радара. Оно весит всего 2,8 грамма, имеет длину 6 сантиметров и стоит меньше одного евро.