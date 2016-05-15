Столичные и подмосковные школьники собрали ракету с микроспутником

Фото: пресс-служба администрации Реутова

Участники соревнований по аэрокосмической инженерии Junior Skills из Москвы и Подмосковья собрали ракету с микроспутником, сообщает пресс-служба администрации Реутова, в котором прошли региональные отборочные состязания.

По данным администрации наукограда, в мероприятии приняли участие 9 столичных и областных школьников, а также учащиеся колледжа "Энергия". Задания были разработаны в лаборатории аэрокосмической инженерии МГУ имени Ломоносова. Ребята собирали элементы спутника, паяли платы и шили парашют, после чего запустили ракету из пневмопушки.

"Студенты и эксперты конкурса оценили работу датчиков, траекторию движения, раскрытие парашюта. Микроспутник запускается ракетой и за время плавного спуска на парашюте передает полезную информацию", – отмечается в сообщении.

Результаты WorldSkills будут учитывать в рейтинге столичных колледжей

В соревнованиях победила команда школы №10, которая теперь должна войти в состав областной сборной в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" World Skills Russia, который будет проходить с 23 по 27 мая в выставочном центре "Крокус Экспо".

Соревнования финала чемпионата "Молодые профессионалы" считаются самыми масштабными в стране состязаниями профессионального мастерства согласно стандартам международного движения World Skills. В них участвуют молодые специалисты в возрасте от 18 до 22 лет, а также юниоры от 10 до 17 лет.