Космонавты смогут передавать с МКС потоковое видео

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В конце года космонавты смогут передавать на Землю потоковое видео с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил журналистам директор по коммуникациям госкорпорации Роскосмос Игорь Буренков.

"Надеюсь, в конце этого года у нас получится еще более совершенная система, которая позволит нам принимать оттуда потоковое видео. Это даст другой результат и качество картинки", – цитирует его Агентство "Москва".

Он отметил, что по заданию дирекции по коммуникациям Роскосмоса, космонавты отправляют на Землю много фотографий и видео. "Космонавты в свободное от работы время делают много фотографий, видео, чтобы эти материалы могли видеть пользователи соцсетей. Мы делимся ими с телеканалами. Космонавты ведут свои блоги", – добавил он.

Интернет на МКС появился недавно. До этого документы со станции отправляли с помощью файлового обмена: набирался оффлайн файл, сбрасывался на Землю и здесь синхронизировался. Теперь у космонавтов появилась возможность прямого доступа в интернет.