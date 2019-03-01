Уйдет ли Солнце в спячку?

Ученые констатировали понижение активности Солнца: уровень коротковолнового излучения звезды упал ниже порога чувствительности приборов. А что это в реальности означает и стоит ли землянам начинать нервничать?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Если немного вдуматься, то все на Земле происходит благодаря Солнцу. Из этого правила нет исключений: абсолютно все процессы, происходящие в атмосфере, литосфере, биосфере и так далее, в конечном итоге инициированы нашей с вами звездой, посылающей в пространство огромное количество энергии. Причем этой энергии настолько много, что почти вся она излучается в открытый космос. Лишь крохотная доля достается нам и всем остальным планетам Солнечной системы – и этого вполне хватает для "работы" Меркурия, Марса, Венеры и так далее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что земные астрономы постоянно наблюдают за нашим светилом – от "самочувствия" солнца напрямую зависит состояние дел на нашей планете.

Активность Солнца ученые фиксируют в виде графиков, на которых видны большие и малые вспышки, изменения магнитного поля звезды и так далее. Но вот уже несколько дней графики выглядят на удивление ровными, без каких-либо всплесков. Как только выяснилось, что приборы не фиксируют никаких возмущений, возник резонный вопрос: а все ли в порядке с наблюдающей аппаратурой?

Проверки показали, что неполадок нет, все наземные и спутниковые приборы работают в штатном режиме. Просто уровень коротковолнового излучения звезды, который и до этого был довольно низким, упал примерно в 100 раз (а это намного ниже порога чувствительности аппаратуры). Графиков нет, потому что приборы не могут ничего разглядеть.

Сразу стоит отметить, что Солнце излучает в огромном диапазоне частот, о большинстве из которых мы, вероятнее всего, вообще ничего не знаем. А удивительно низкую активность показал только коротковолновый диапазон. Но у него есть свои особенности. Коротковолновое излучение Солнца, которое еще называют мягким рентгеновским, обычно формируется только тогда, когда процессы на поверхности звезды входят в активную фазу: например, возникают солнечные вспышки. Мало того, сегодня эти самые вспышки ученые в основном и регистрируют только по показаниям приборов, работающих в рентгеновском диапазоне. Если аппаратура отмечает быстрый рост излучения на коротких волнах, это означает, что на Солнце произошел выброс, который мы и называем "вспышкой". Чем выше уровень излучения, тем сильнее вспышка.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Конечно, в те периоды, когда крупных вспышек нет, излучение все равно присутствует: оно сопровождает более мелкие вспышки, которые не оказывают на нас никакого (или почти никакого) влияния. Эта "мелочь" есть практически всегда, и она создает так называемое фоновое излучение. Но сегодня его нет. И вчера не было. И позавчера. Точнее, оно присутствует, но в таких мизерных количествах, что приборы его не видят.

Исследователи говорят, что сейчас наша звезда избавилась не только от крупной, но и от всей мелкой активности. Это, разумеется, не означает, что оно гаснет – во всех остальных диапазонах Солнце работает исправно.

Но ситуация все равно непривычная: темп вспышек упал в десятки раз. И это особенно странно, если учесть, что буквально полгода назад астрономы видели на поверхности светила все признаки того, что оно вот-вот войдет в новый цикл активности, щедро разбрасывая внезапные пучки звездного вещества и различных излучений. На основании этих данных ученые говорили, что уже с первых месяцев 2019 года солнечная активность начнет быстро набирать обороты. Но этого не произошло – активность практически сошла на нет.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ну и самый главный вопрос: чем все это грозит нам, обитателям Земли? Удивительно, но ответа на этот вопрос у ученых нет. С большой долей вероятности можно утверждать, что солнечных вспышек в ближайшее время не будет, но строить прогнозы на большой срок никто не берется. Известно, что в истории нашей звезды бывали периоды так называемой солнечной зимы, когда она вела себя удивительно спокойно, но утверждать, что сейчас начинается именно такой период, не берется никто.

В нашей редакции склонны считать, что отсутствие вспышек – это хорошо. И самочувствие у нас будет стабильным, и электронные приборы будут работать, как надо. Единственный минус "солнечного затишья", который мы смогли вспомнить, – это отсутствие красивых полярных сияний. Но мы живем и работаем довольно далеко от полюсов и в ближайшее время переезжать не намерены.

Хотя...