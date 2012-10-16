Нелегальные торговые палатки будут выявлять районные управы

В Москве с конца октября организуют штрафстоянки для незаконных палаток и киосков. Владелец сможет забрать свой киоск со специальной площадки в течение шести месяцев, в противном случае его утилизуют

Отныне районные управы наравне с госинспекцией по контролю за использованием объектов имущества в Москве будут выявлять незаконно установленные торговые палатки.

Как отметил руководитель столичного департамента земельных ресурсов Владимир Ефимов, соответствующие изменения внесены в новый регламент по наведению порядка в сфере размещения объектов мелкорозничной торговли.

При этом окружная комиссия по пресечению самовольного строительства будет рассматривать вопросы о сносе и демонтаже незаконных ларьков, сообщает РИА Новости.

В течение одного дня обнаруженный нелегальный объект должны демонтировать и перевезти на спецплощадку, где он будет находиться в течение шести месяцев. Если через полгода владелец ларька или палатки не даст о себе знать, то объект утилизируют.

Напомним, что выявлять незаконно установленные торговые палатки начали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. После утверждения правил размещения объектов мелкорозничной торговли в городе убрали свыше 6 тысяч ларьков, владельцы которых обосновались на участке незаконно.