Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу

Фото: ТАСС/Jerry Holt

Россиянин Алексей Макеев, которого ранили в результате нападения толпы на его дом, поместили под стражу, сообщает "Газета.ру". Консул России в Мехико Дмитрий Болбот сообщил, что Макеев был избит толпой в результате нападения на его дом в мексиканском Канкуне.

Макееву будет предъявлено обвинение в убийстве человека во время обороны. С ним работает адвокат.

На российского видеоблогера Алексея Макеева напала толпа в мексиканском Канкуне 20 мая. Его пытались линчевать. Он оборонялся, в результате чего причинил травмы человеку, который позже скончался в больнице.