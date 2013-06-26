Столичных автопроизводителей освободили от уплаты налога на имущество

Фото: ИТАР-ТАСС

Автопроизводителей, занимающихся сборкой машин на московских площадках, освободили от уплаты налога на имущество. Кроме того, для них снижена ставка налога на прибыль с 18% до 13,5%, сообщает пресс-служба Московской городской Думы.

"Организации могут претендовать на данную форму государственной поддержки лишь при условии осуществления капитальных вложений. При этом определены соответствующие инвестиционные объемы: в течение первого налогового периода - в размере не менее 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пониженная налоговая ставка устанавливается на срок в пять лет – до 2018 года. Из-за введения налоговых льгот бюджет города в 2014-2018 годах недополучит налогов в размере 1,9 млрд рублей.

При этом, по данным департамента экономической политики и развития столицы, в период действия налоговых льгот в 2013-2017 году в московский бюджет поступят налоговые платежи от автопроизводителей на сумму 8,9 млрд рублей.

Отметим, одним из предприятий, которое получит налоговые льготы, станет "Автофрамос". На днях завод получил положительное заключение Москомэкспертизы на реконструкцию и техническое перевооружение. Так, согласно проектной документации, на столичном автозаводе будут выпускать до 30 машин в час.