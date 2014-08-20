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Наземный транспорт

20 августа 2014, 12:47

Частные автобусные перевозчики скрывают половину доходов – Ликсутов

налоги Максим Ликсутов наземный транспорт частные перевозчики

Фото: ИТАР-ТАСС

69 частных автобусных перевозчиков в Москве не платят налоги более чем с 50% своих доходов, сообщил на своей странице в Facebook заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как уточнил чиновник, Дептранс совместно с ГКУ "Организатор перевозок" провел замеры реального пассажиропотока у транспортных компаний. По итогам исследования оказалось, что доход перевозчиков составляет 13 миллиардов рублей, в то время как отчитываются они перед властями о сумме в 5,3 миллиарда.

"Данные замеров по каждому маршруту будут систематизированы и переданы в правоохранительные органы для проверки", - добавил Ликсутов.

Также заммэра отметил, что перевозчики не закупают новые машины и зачастую выводят на маршрут устаревший транспорт, при этом их тарифы "на 30-40% выше, чем у Мосгортранса и они бесплатно не перевозят льготные категории москвичей".

По словам Ликсутова, в настоящее время разрабатывается модель управления наземным транспортом Москвы, при которой пенсионеры и студенты смогут пользоваться своими льготами на всех без исключения маршрутах и автобусах, а цена проезда и виды билетов будут одинаковыми у всех.

Добавим, что всего в Москве 62 компании, отвечающие за пассажирские перевозки внутри города. При этом есть фирмы, которые занимаются транспортным сообщением между столицей и областью.

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