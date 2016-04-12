Сегодня в СМИ: задачи Росгвардии и строительство ЦКАД

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Краш-тесты встали на пути дорогих машин в Россию

Как стало известно "Коммерсанту", в правительстве не готовы дать импортерам малых партий люксовых машин (Bentley, Lamborghini, Ferrari и т. п.) исключение из общих требований по установке систем безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.

Для сертификации моделей техрегламент требует провести два краш-теста, что слишком дорого для люкс-сегмента, где продается по несколько машин каждой модели в год. Импортеры опасаются, что это приведет к массовым уходам ряда дорогих моделей и даже автобрендов с российского рынка.

Президент определил задачи Росгвардии

На национальную гвардию, которая получила краткое официальное название Росгвардия, будут возложены контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, а сами гвардейцы по решению президента смогут участвовать в операциях за границей по поддержанию или восстановлению "международного мира и безопасности".

Об этом говорится в проекте указа президента РФ о положении о Росгвардии, сообщает "Коммерсантъ".

Проект указа президента Владимира Путина, к которому прилагался текст положения о национальной гвардии, был обнародован в понедельник. Сама новая госструктура, напомним, была создана неделю назад, в Госдуму уже поступил законопроект о национальной гвардии. Впрочем, в положении новая служба уже получила название Росгвардия.

Согласно документу, Росгвардия будет исполнителем государственной политики и контроля в вопросах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

"Автобан" и Sacyr собрались построить третий участок ЦКАД

Госкомпания "Автодор" вчера закончила прием заявок от претендентов на строительство самого длинного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) между М7 и М4, пишет "Коммерсантъ".

Единственным участником тендера стала Автодорожная строительная корпорация – консорциум российского "Автобана" и испанской Sacyr. Вложившему в проект около 32 миллиардов рублей инвестору предстоит построить 100-километровый отрезок в крайне сжатые сроки – за два года.

"Евросеть" и "Связной" будут торговать товарами из Enter

"Евросеть" и "Связной" в течение ближайшего месяца начнут продавать в своих интернет-магазинах товары из Enter, рассказали представители "Евросети" и "Связного" Ульяна Смольская и Мария Заикина. Сначала это будут мелкая бытовая техника, электроника, инструменты и товары для дома, сообщают "Ведомости".

"Евросеть" в порядке эксперимента начнет торговать товарами из Enter в интернет-магазине в Москве, где у нее уже есть гипермаркет бытовой техники, а "Связной" – в европейской части России.

Сотовые ритейлеры не планируют быть витриной Enter – продавать технику и хозтовары они будут на своих сайтах и выдавать в своих салонах. Enter будет управлять ассортиментом и выступать поставщиком сетей – в частности, потому, что по непрофильным для сотового ритейла товарным категориям у Enter более 100 партнеров, отмечает Заикина.

Цены на вторичное жилье остались в прошлом году

В I квартале 2016 года цены на вторичную недвижимость в среднем по стране снизились на 5 процентов год к году и практически не изменились по сравнению с IV кварталом 2015 года, рассказал гендиректор портала по поиску недвижимости Domofond.ru Эрик Сегерборг, сообщают "Ведомости".

Специалисты портала изучили объявления о ценах предложения на недвижимость в 81 российском регионе, размещенные на Domofond.ru и на сайте их партнера Avito.ru. В 26 регионах цена предложения снизилась в среднем на 2 процента, а суммы при реальных сделках обычно ниже цен предложения, свидетельствуют данные Domofond.ru.

Сильнее всего квадратный метр год к году подешевел в Магаданской, Смоленской и Калужской областях, а также в Бурятии и Тюменской области.

Гендиректор Mail.ru создал второй инвестиционный фонд

Дмитрий Гришин запускает второй фонд Grishin Robotics для инвестиций в робототехнику. Его объем составит 100 миллионов долларов. Партнером Гришина по проекту стал бывший инвестбанкир Верди Исраелян, пишет РБК.

​Гендиректор и совладелец Mail.Ru Group Дмитрий Гришин запускает второй венчурный фонд Grishin Robotics для инвестиций в проекты в области робототехники, "интернета вещей" и космических проектов, говорится в сообщении компании.

Объем нового фонда в четыре раза превышает финансовое наполнение первого Grishin Robotics, который Гришин создал в 2012 году. Офисы нового Grishin Robotics будут открыты в Сан-Франциско и Лондоне, штаб-квартира первого фонда останется в Нью-Йорке.

Среднюю налоговую нагрузку на зарплату россиянина оценили в 53 процента

Налоговая нагрузка на доходы физических лиц в России считается одной из самых низких в сравнении с налогами в других странах. Официально подоходный налог составляет всего лишь 13 процентов. Но на самом деле в зарплате и покупках таятся скрытые платежи, о которых мы не подозреваем или просто не задумываемся, пишет "Российская газета".

Среднестатистический россиянин сегодня получает 33 тысячи рублей в месяц, подсчитали в Росстате. 43 процента с зарплаты уходит на подоходный налог и социальные взносы. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13 процентов. Еще 30 процентов перечисляется в Пенсионный фонд России (22 процента), в Фонд обязательного медицинского страхования (5,1 процента) и в Фонд социального страхования (2,9 процента).

Летом может наступить перелом в росте цен на рыбу

Рыба в этом году оказалась в лидерах по росту цен, прибавив 5,1 процента. Даже огурцы дорожают в два раза медленнее. После 1 июня ситуация с рыбой может измениться, сообщает "Российская газета".

А пока неудивительно, что ее потребление в России сокращается. В среднем россиянин за последний год съел ее уже на три килограмма меньше, чем это установлено медицинской нормой. Всего около 19 килограммов на человека, уточнил глава ведомства Илья Шестаков.