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03 апреля 2017, 13:34

Центры "Мои документы"

Услуги налоговой службы появились еще в нескольких центрах "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Перечень центров "Мои документы", в которых предоставляют услуги налоговой службы, увеличился, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

С 3 апреля услуги по приему налоговых деклараций по налогу на доходы физлиц и постановке на учет физического лица в налоговом органе можно получить в центрах, расположенных в районах Пресненский, Тропарево-Никулино, Строгино, Тимирязевский, Восточное Измайлово, Текстильщики, Гагаринский и Крюково.

В феврале предоставление этих услуг запустили в пилотном режиме в районах Останкинский и Марьина роща, Орехово-Борисово Северное и поселении Троицк.

Подать налоговую декларацию 3-НДФЛ можно только по месту жительства в свой центр "Мои документы". Получить ИНН можно без привязки к месту жительства. Срок предоставления этой услуги составляет пять рабочих дней.

97 процентов государственных услуг в Москве, которые могут быть электронными, уже переведены в электронный вид. На сегодняшний день их 160. А если брать разные вариации, оформление, переоформление, аннулирование документа – это порядка 300 разных видов услуг и сервисов.

Отмечается, что потенциально каждая услуга имеет шансы стать электронной. При этом смысла делать каждую услугу электронной нет.

О переводе всех сервисов портала городских услуг pgu.mos.ru на портал мэра и правительства Москвы mos.ru, читайте в материале m24.ru.

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