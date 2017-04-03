Услуги налоговой службы появились еще в нескольких центрах "Мои документы"

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Перечень центров "Мои документы", в которых предоставляют услуги налоговой службы, увеличился, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

С 3 апреля услуги по приему налоговых деклараций по налогу на доходы физлиц и постановке на учет физического лица в налоговом органе можно получить в центрах, расположенных в районах Пресненский, Тропарево-Никулино, Строгино, Тимирязевский, Восточное Измайлово, Текстильщики, Гагаринский и Крюково.

В феврале предоставление этих услуг запустили в пилотном режиме в районах Останкинский и Марьина роща, Орехово-Борисово Северное и поселении Троицк.

Подать налоговую декларацию 3-НДФЛ можно только по месту жительства в свой центр "Мои документы". Получить ИНН можно без привязки к месту жительства. Срок предоставления этой услуги составляет пять рабочих дней.