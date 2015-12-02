Налоговики перестанут контролировать расходы граждан

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Федеральная налоговая инспекция не будет контролировать расходы граждан и доначислять налог в случае несоответствия между расходами и доходами, сообщает "Коммерсант картотека".

Контролировать расходы граждан и доначисления налога на доходы физлиц по расходам, превышающих задекларированные доходы, необходимо из принципа добросовестности налогоплательщика, отметила в документе замглавы ФНС Светлана Бондарчук.

Налоговым инспекторам придется самостоятельно доказывать возможные факты получения физлицом доходов, подлежащих налогообложению, которые не были задекларированы и явились источником расходов.

Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в законном порядке.

Напомним, Сергей Собянин подписал закон, снижающий с 2016 года ставки по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость. Соответствующие поправки внесены в столичный закон "О налоге на имущество организаций".

Также принято решение с 1 января 2016 года взимать налог по кадастровой стоимости со всех нежилых зданий площадью свыше 1 тысячи квадратных метров в случае их использования для коммерческих целей. Сейчас налог взимается со зданий площадью свыше двух тысяч квадратных метров.