02 июля 2015, 17:48

Экономика

Торговый сбор: сколько платить и кому положены льготы

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

С 1 июля в Москве ввели торговый сбор с организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Предприниматели будут уплачивать его в счет других налогов.

Сколько нужно платить, кому положены льготы и куда подавать документы, рассказывает департамент экономической политики и развития Москвы.

Кто должен платить

Организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются:

  • Торговлей через стационарные объекты с торговым залом;
  • Торговлей через стационарные объекты без торгового зала (кроме заправок);
  • Торговлей через нестационарные объекты (включая развоз);
  • Организацией розничных рынков (только управляющие компании).

Кто не должен платить

Освобождаются от уплаты сбора только после уведомления Налоговой инспекции:

  • Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения;
  • Организациям и предпринимателям, которые применяют налоговую систему для сельскохозяйственной деятельности;
  • Компании, ведущие торговлю путем отпуска товаров со склада.

Освобождаются от уплаты сбора без уведомления Налоговой инспекции:

  • Вендинговые аппараты;
  • Отделения почты;
  • Бюджетные учреждения;
  • Ярмарки;
  • Организации по оказанию бытовых услуг;
  • Розничные рынки;
  • Религиозные организации;
  • Торговые точки на агрокластерах;
  • Палатки "Печать";
  • Торговые точки в театрах, кинотеатрах и музеях.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сколько платить

Торговый сбор - это обязательный платеж по конкретным объектам торговли. Величина сбора зависит от вида деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта.
Сбор уплачивается ежеквартально, и плательщики могут уменьшить уплачиваемые налоги на сумму торгового сбора.

Фото: depr.mos.ru

Где взять форму уведомления ФНС

Форма уведомления о постановке на учет или снятии с учета организаций в качестве плательщиков торгового сбора есть на сайте департамента экономической политики и развития Москвы.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Порядок действий

  • В течение пяти дней со дня начала торговли нужно направить уведомление в ФНС, подать заявление можно как в бумажном, так и в электронном виде.
  • Получить от налоговой свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
  • Уплатить сбор не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения.
  • Уменьшить величину уплачиваемых налогов на сумму торгового сбора. Вычесть сумму можно из налога на прибыль, налога по упрощенной схеме или налога на доходы физических лиц.

Часто задаваемые вопросы

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их главе департамента экономической политики Максиму Решетникову

налоги рынки ФНС экономика и предпринимательство вендинговые автоматы торговый сбор

Главное

