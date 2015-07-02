Торговый сбор: сколько платить и кому положены льготы

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
С 1 июля в Москве ввели торговый сбор с организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Предприниматели будут уплачивать его в счет других налогов.
Сколько нужно платить, кому положены льготы и куда подавать документы, рассказывает департамент экономической политики и развития Москвы.
Кто должен платить
Организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются:
- Торговлей через стационарные объекты с торговым залом;
- Торговлей через стационарные объекты без торгового зала (кроме заправок);
- Торговлей через нестационарные объекты (включая развоз);
- Организацией розничных рынков (только управляющие компании).
Кто не должен платить
Ссылки по теме
- Предприниматели должны подать уведомления плательщиков торгового сбора до 7 июля
- Торговый сбор не приведет к росту цен в магазинах – Решетников
- Единая комиссия по вопросам торгового сбора создана в столице
Освобождаются от уплаты сбора только после уведомления Налоговой инспекции:
- Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения;
- Организациям и предпринимателям, которые применяют налоговую систему для сельскохозяйственной деятельности;
- Компании, ведущие торговлю путем отпуска товаров со склада.
Освобождаются от уплаты сбора без уведомления Налоговой инспекции:
- Вендинговые аппараты;
- Отделения почты;
- Бюджетные учреждения;
- Ярмарки;
- Организации по оказанию бытовых услуг;
- Розничные рынки;
- Религиозные организации;
- Торговые точки на агрокластерах;
- Палатки "Печать";
- Торговые точки в театрах, кинотеатрах и музеях.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Сколько платить
Торговый сбор - это обязательный платеж по конкретным объектам торговли. Величина сбора зависит от вида деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта.
Сбор уплачивается ежеквартально, и плательщики могут уменьшить уплачиваемые налоги на сумму торгового сбора.
Фото: depr.mos.ru
Где взять форму уведомления ФНС
Форма уведомления о постановке на учет или снятии с учета организаций в качестве плательщиков торгового сбора есть на сайте департамента экономической политики и развития Москвы.
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Порядок действий
- В течение пяти дней со дня начала торговли нужно направить уведомление в ФНС, подать заявление можно как в бумажном, так и в электронном виде.
- Получить от налоговой свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
- Уплатить сбор не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения.
- Уменьшить величину уплачиваемых налогов на сумму торгового сбора. Вычесть сумму можно из налога на прибыль, налога по упрощенной схеме или налога на доходы физических лиц.
Часто задаваемые вопросы
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их главе департамента экономической политики Максиму Решетникову
Сайты по теме