Торговый сбор: сколько платить и кому положены льготы

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

С 1 июля в Москве ввели торговый сбор с организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Предприниматели будут уплачивать его в счет других налогов.

Сколько нужно платить, кому положены льготы и куда подавать документы, рассказывает департамент экономической политики и развития Москвы.

Кто должен платить

Организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются:

Торговлей через стационарные объекты с торговым залом;

Торговлей через стационарные объекты без торгового зала (кроме заправок);

Торговлей через нестационарные объекты (включая развоз);

Организацией розничных рынков (только управляющие компании).

Кто не должен платить

Освобождаются от уплаты сбора только после уведомления Налоговой инспекции:

Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения;

Организациям и предпринимателям, которые применяют налоговую систему для сельскохозяйственной деятельности;

Компании, ведущие торговлю путем отпуска товаров со склада.

Освобождаются от уплаты сбора без уведомления Налоговой инспекции:

Вендинговые аппараты;

Отделения почты;

Бюджетные учреждения;

Ярмарки;

Организации по оказанию бытовых услуг;

Розничные рынки;

Религиозные организации;

Торговые точки на агрокластерах;

Палатки "Печать";

Торговые точки в театрах, кинотеатрах и музеях.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сколько платить

Торговый сбор - это обязательный платеж по конкретным объектам торговли. Величина сбора зависит от вида деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта.

Сбор уплачивается ежеквартально, и плательщики могут уменьшить уплачиваемые налоги на сумму торгового сбора.

Фото: depr.mos.ru

Где взять форму уведомления ФНС

Форма уведомления о постановке на учет или снятии с учета организаций в качестве плательщиков торгового сбора есть на сайте департамента экономической политики и развития Москвы.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Порядок действий

В течение пяти дней со дня начала торговли нужно направить уведомление в ФНС, подать заявление можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Получить от налоговой свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.

Уплатить сбор не позднее 25-го числа месяца, следующего за периодом обложения.

Уменьшить величину уплачиваемых налогов на сумму торгового сбора. Вычесть сумму можно из налога на прибыль, налога по упрощенной схеме или налога на доходы физических лиц.

