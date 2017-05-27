Российский режиссер Кантемир Балагов получил премию Fipresci в Каннах‍

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Теснота" получил приз Международной федерации кинопрессы (Fipresci), сообщается в официальном микроблоге Fipresci в Twitter. Картину представили на 70-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд".

Действие фильма происходит в 1998 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Картина рассказывает о жизни еврейской семьи в этом городе. Поворотный момент ленты – похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.

Жюри Fipresci также отметило фильм "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо и работу "Фабрика ничего" португальца Педро Пиньо.

Победители основного конкурса Каннского кинофестиваля станут известны в воскресенье, 28 мая.