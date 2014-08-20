Кино на "Доверии": будни, праздники и жизнь одного врача

Каждую неделю социальный телеканал "Москва Доверие" транслирует художественные фильмы - от советской и мировой классики до новых картин. В ближайшие семь дней - история о храбром пограничнике, приключения колхозника-недотепы, жизнь скромной Серафимы и фильм, в котором впервые показали знаменитую заставку киностудии "Мосфильм".

Среда, 20 августа

Кадр из фильма "Застава в горах"

Приключенческая лента "Застава в горах" (1953) рассказывает о пограничнике Лунгине, который прибыл на заставу из Москвы. Только герой приступает к работе - встречается с первыми трудностями. Банда некоего Исмаил-бека желает захватить советские территории. Оказывается, бандиты работают не на себя. Их деятельность выгодна кому-то более влиятельному.

Время: 20:50

Четверг, 21 августа

Кадр из фильма "Найти и обезвредить"

Борис Невзоров, Андрей Градов, Александр Вовеводин и Нина Русланова исполнили главные роли в боевике 1982 года "Найти и обезвредить" о том, как четверо молодых людей приехали в Сибирь отдохнуть и ненароком стали участниками расследования преступления. В тайге убит инкассатор и похищена крупная сумма денег. За дело берется местная милиция, которой активно помогают ребята.

Время: 20:50

Пятница, 22 августа

Кадр из фильма "Гость с Кубани"

"Гость с Кубани" (1955) - история о молодом комбайнере, которого отправили на уборку хлеба в знаменитый колхоз "Луч". Неопытный Николай не справляется с работой, и местные девушки высмеивают парня. Чтобы помочь бедняге, начальник колхоза распространяет слух о том, что новичок не будет работать самостоятельно, а станет помощником профессионального комбайнера по фамилии Горбань. Самолюбие Николая задето, и он начинает стараться и добивается успеха.

Время: 23:15

Суббота, 23 августа

Кадр из фильма "Будни и праздники Серафимы Глюкиной"

Серафима, главная героиня ленты "Будни и праздники Серафимы Глюкиной" (1988), скромная, интеллигентная и гордая женщина. Она живет в тесной коммуналке и работает экскурсоводом в музее музыкальных инструментов. Богатую коллекцию для экспозиции музея передал отец женщины. У героини нет личной жизни, но она всегда готова помочь окружающим и находится в гуще событий. Однажды Серафима встречает известного хоккеиста, и, кажется, в сердце женщины зарождается большое чувство. Главную роль в драме исполнила Алиса Фрейндлих.

Время: 21:30

Воскресенье, 24 августа

Кадр из фильма "Весна"

Знаменитую лирическую комедию 1947 года "Весна" покажут в воскресенье. Картина рассказывает о режиссере, который решил снять ленту о жизни ученых. На главную роль выбрали актрису Веру Шатрову. Во время съемок женщину знакомят с прототипом ее героини - ученой Ириной Никитиной. Вера и Ирина похожи как две капли воды (неслучайно, обе роли исполнила Любовь Орлова), и из-за этого попадают в забавные и удивительные жизненные ситуации. Кстати, в этой картине впервые появилась заставка "Мосфильма" с монументом "Рабочий и колхозница".

Время: 22:20

Понедельник, 25 августа

Кадр из фильма "Простые вещи"

Фильм Алексея Попогребского "Простые вещи" (2007) - повествование о жизни семьянина и врача-анастезиолога Сергея. Герой живет в маленькой квартире, его дочь убежала к какому-то парню, жена беременна и намерена рожать ребенка, несмотря на отсутствие денег, коллега Ксюша ведет себя чересчур навязчиво. Неожиданно Сергею предлагают приличную сумму за то, чтобы герой делал уколы старому актеру, когда-то любимому публикой. Герой соглашается, и находит хорошего и мудрого друга.

Время: 20:40

Вторник, 26 августа

Кадр из фильма "Ужин в четыре руки"

Музыкальная драма "Ужин в четыре руки" (1999) рассказывает о взаимоотношениях двух великих композиторов - Генделя и Баха. Георг Гендель приглашает Иоганна Себастьяна Баха на ужин в гостиницу. Сперва гении настроены враждебно, но затем негатив уходит, и герои понимают, что они очень похожи - одинаково стары, мудры и несчастны.

Время: 20:40

Полная программа телеканала "Москва Доверие" - по ссылке.