Кино на "Доверии": любовь к лейтенанту Оле и случай в Атлантике

Дело загадочных фарцовщиков, новое дело Пуаро, московские приключения сибирского милиционера и музыкальное путешествие по Волге. Сетевое издание M24.ru рассказывает о картинах, которые в ближайшие семь дней покажет социальный телеканал "Москва Доверие".

Среда, 3 сентября

Кадр из фильма "Дело "пестрых"

Детектив 1958 года "Дело "пестрых" рассказывает о молодом офицере, который по рекомендации райкома приходит работать в уголовный розыск. Первым делом Коршунова становится расследование убийства девушки во время ограбления квартиры. Оказывается, к преступлению причастны фарцовщики, которые снабжают советских стиляг нарядами из-за границы. Роли исполнили Всеволод Сафонов, Наталья Фатеева и Олег Табаков.

Время: 20.50

Четверг, 4 сентября

Кадр из фильма "Загадка Эндхауза"

Главный герой картины "Загадка Эндхауза" (1989) детектив Эркюль Пуаро решает отдохнуть от работы на море вместе с приятелем. Однако во время мирного обеда в кафе в стакан известного сыщика попадает пуля, которая предназначалась молодой девушке, владелице старинного поместья. Это не первое покушение на героиню, и Пуаро, прервав каникулы, берется за поиски опасного злоумышленника. Итог расследования поражает даже детектива со стажем.

Время: 20.50

Пятница, 5 сентября

Кадр из фильма "Живите в радости"

"Живите в радости" (1978) - комедия о деревенском изобретателе Дмитрии Пряжкине. Главный герой чинит все, что попадается ему под руку, и постоянно создает новые предметы. Безобидное увлечение героя пришлось по душе далеко не всем жителям деревни, и даже жена решает уйти от странноватого супруга. В один день Пряжкин берется за большую работу: герой хочет построить мост через реку, но, покупая технику, попадает в руки мошенников.

Время: 23.05

Суббота, 6 сентября

Кадр из фильма "Три дня в Москве"

Светлую комедию о любви и непредсказуемости жизни “Три дня в Москве” (1974) покажут в субботу. Недоверчивая гражданка обращается в милицию с жалобой на молодого человека. Подозреваемый оказывается сибиряком по имени Иван Федотов (Семен Морозов), который сам работает в милиции и приехал в Москву по поручению начальства. Выбраться из нелепой ситуации Ивану помогает девушка-лейтенант Оля (Наталья Варлей). Героя освобождают, но он не спешит возвращаться домой – Федотов влюбился в Ольгу.

Время: 19.35

Воскресенье, 7 сентября

Кадр из фильма "Волга-Волга"

Начальник из провинциального Мелководска получает задание отправить на смотр художественной самодеятельности в Москве музыкантов. Герой посылает в столицу два коллектива, которые плывут в город по Волге. Хор народной песни под руководством письмоносицы Дуни Смирновой и симфонический оркестр, которым управляет Алеша Трубицын, соперничают друг с другом. После череды недоразумений персонажи добираются до Москвы, где одна из групп получает главный приз. Об этом рассказывают события музыкальной комедии "Волга-Волга" (1938) режиссера Григория Александрова ("Веселые ребята", "Броненосец "Потемкин").

Время: 20.30

Понедельник, 8 сентября

Кадр из фильма "Пропажа свидетеля"

Действие фильма "Пропажа свидетеля" (1971) развивается в таежном поселке. На службу участковым поступает новый сотрудник по фамилии Сережкин. Работа милиционера начинается с безрадостных событий - на каменном берегу находят тело известного зоолога. Единственная зацепка - след ноги 37 размера. Сережкину предстоит выяснить имя преступника (или преступницы?). Главную роль в картине исполнил Валерий Золотухин.

Время: 20.40

Вторник, 9 сентября

Кадр из фильма "Случай в квадрате 36-80"

Остросюжетная лента Михаила Туманишвили "Случай в квадрате 36-80" (1982) повествует о событиях, произошедших в разгар холодной войны. В районе Северной Атлантики выходит из строя советская лодка. На помощь судну отправляют самолет-спасатель, который пытаются сбить американцы. Более того, в сторону советских моряков направляются вражеские ракеты. Смогут ли военные из СССР противостоять противникам?

Время: 20.40

Полная программа телеканала "Москва Доверие" - по ссылке.