LIVE: Иван Фармаковский – о клавишах души на "Триумфе джаза"

15 марта в ДМШ имени Гречанинова пианист Иван Фармаковский проведет мастер-класс, на котором поделится секретами виртуозной игры и расскажет о сочетаниях камерной и джазовой музыки. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международного фестиваля "Триумф джаза". Ежегодно столичная публика встречает лучших джазменов со всего мира. По традиции параллельно со взрослой программой проходят одноименный детский фестиваль и мастер-классы известных музыкантов.

