Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2016, 13:24

Культура

LIVE: Иван Фармаковский – о клавишах души на "Триумфе джаза"

15 марта в ДМШ имени Гречанинова пианист Иван Фармаковский проведет мастер-класс, на котором поделится секретами виртуозной игры и расскажет о сочетаниях камерной и джазовой музыки. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международного фестиваля "Триумф джаза". Ежегодно столичная публика встречает лучших джазменов со всего мира. По традиции параллельно со взрослой программой проходят одноименный детский фестиваль и мастер-классы известных музыкантов.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 марта в 14:00
  • Что: мастер-класс
  • Кто: Иван Фармаковский
  • Кому смотреть: меломанам и музыкантам

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
музыканты мастер-классы прямые трансляции Москва онлайн музыка смотреть онлайн на m24.ru Москва онлайн: мастер-классы Триумф Джаза

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика