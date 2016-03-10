LIVE: Иван Фармаковский – о клавишах души на "Триумфе джаза"

15 марта в ДМШ имени Гречанинова пианист Иван Фармаковский проведет мастер-класс, на котором поделится секретами виртуозной игры и расскажет о сочетаниях камерной и джазовой музыки. Мероприятие пройдет в рамках XVI Международного фестиваля "Триумф джаза". Ежегодно столичная публика встречает лучших джазменов со всего мира. По традиции параллельно со взрослой программой проходят одноименный детский фестиваль и мастер-классы известных музыкантов.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 15 марта в 14:00
- Что: мастер-класс
- Кто: Иван Фармаковский
- Кому смотреть: меломанам и музыкантам
