Исполнитель Принс вернул удаленные из Сети записи 2008 года

Фото: facebook.com/Prince-Rogers-Nelson

Американский исполнитель Принс выложил на Youtube 8-минутную запись своего выступления на фестивале Coachella 2008 года. Он разместил ссылку на ролик на своем аккаунте в Twitter.

Музыкант известен тем, что неоднократно судился с видеохостингами за авторские права на записи со своих выступлений и категорически был против размещения публикаций в интернете. Редкое выступление 57-летнего музыканта на фестивале Coachella в 2008 году стало настоящей сенсацией, а видеозаписи, выложенные в интернет, были сразу же удалены или заблокированы. Поэтому вновь оказавшийся в Сети ролик вызвал огромный интерес у поклонников творчества Принса.

Видео: youtube / пользователь: Miles Hartl