Количество троллейбусных маршрутов в городе не сократится

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Строительство новых троллейбусных парков в столице не планируется. При этом все имеющиеся троллейбусные маршруты сохранятся, сообщил журналистам начальник управления развития транспортных коммуникаций департамента транспорта города Олег Ивановский.

Что касается судьбы троллейбусного парка №4 имени Щепетильникова, который закрылся в апреле прошлого года, то на его месте хотят основать Музей общественного транспорта.

В настоящее время разрабатывается концепция музея. Его планируют сделать многоконцептуальным. В музее разместятся трамваи, троллейбусы и ретро-автомобили.

"В четвертом парке было 11 маршрутов и 130 троллейбусов. Все они сохранены", - подчеркнул Ивановский.

Четвертый троллейбусный парк находится на Лесной улице и является объектом культурного наследия.