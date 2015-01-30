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Город

30 января 2015, 13:23

Количество троллейбусных маршрутов в городе не сократится

музеи транспорт наземный транспорт троллейбусы троллейбусные парки

Фото: M24.ru

Строительство новых троллейбусных парков в столице не планируется. При этом все имеющиеся троллейбусные маршруты сохранятся, сообщил журналистам начальник управления развития транспортных коммуникаций департамента транспорта города Олег Ивановский.

Что касается судьбы троллейбусного парка №4 имени Щепетильникова, который закрылся в апреле прошлого года, то на его месте хотят основать Музей общественного транспорта.

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В настоящее время разрабатывается концепция музея. Его планируют сделать многоконцептуальным. В музее разместятся трамваи, троллейбусы и ретро-автомобили.

"В четвертом парке было 11 маршрутов и 130 троллейбусов. Все они сохранены", - подчеркнул Ивановский.

Четвертый троллейбусный парк находится на Лесной улице и является объектом культурного наследия.

4-й троллейбусный парк им. Щепетильникова был основан в 1874 году как Миусский парк конно-железных дорог и практически стал родоначальником сети городского общественного транспорта. К 1909 году парк начал обслуживать трамваи. На месте конюшен построили административно-жилой корпус, сохранившийся до наших дней, и депо.

В 1922 году парк был переименован в Трамвайное депо имени Петра Щепетильникова - в честь слесаря парка, участника революции. В 1956 году в депо насчитывалось 95 трамвайных вагонов и 186 троллейбусов, и в 1957 году трамвайно-троллейбусное депо было преобразовано в 4-й троллейбусный парк.

11 апреля 2014 года считается последним днем работы парка.

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