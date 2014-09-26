Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве появится музей паралимпийского движения, рассказал журналистам председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он отметил, что 3 декабря, во Всемирный день инвалидов, состоится открытие нового офиса паралимпийского комитета на Тургеневской площади, дом 2. Помимо помещений для работы сотрудников и большого актового зала, там предусмотрен музей паралимпийского движения.

Рожков также сообщил, что Россия примет участие в соревнованиях по 20 видам спорта из 22 представленных на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. "Не попадают на игры наши команды по баскетболу и по регби на колясках", - приводит слова Рожкова Агентство "Москва".

При этом впервые в играх будет участвовать российская сборная по гандболу. В программу Игр включены два новых вида спорта: гребля на байдарках и каноэ, а также триатлон. Увеличилось и количество комплектов медалей - их будет разыграно 528, что на 25 больше, чем в Лондоне, однако некоторые дисциплины будут упразднены.

"Международный паралимпийский комитет предварительно принял решение, что из 19 дисциплин, где в Лондоне мы выиграли медали по легкой атлетике, из программы удалить 10, в плавании - 7 из 13, в которых мы стали победителями", - сказал Рожков. Кроме того, в связи с ужесточением правил квалификации в стрельбе из лука ни один из российских призеров паралимпийских игр в Лондоне не попадает в состав сборной.

Напомним, что на зимней Паралимпиаде в Сочи сборная России выиграла 80 наград: 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Это лучший результат нашей команды за все время участия в Паралимпийских играх.

Преимущество россиян над командой, занявшей второе место - сборной Германии, оказалось более чем трехкратным. На счету немцев 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль.