Музейный комплекс появится на Красной площади

Музейно-выставочный комплекс появится рядом с Красной площадью. Проект реконструкции, разработанный архитектурным бюро "Проект Меганом", одобрили власти, передает пресс-служба Москомархитектуры.

Комплекс разместится во внутреннем дворе дома №5 на Красной площади. Рконструкцию предполагается завершить в 2019 году.

Как сообщает ТАСС, первый этаж здания станет продолжением Красной площади и вход туда будет свободным. Там будут проходить образовательные программы, лекции и временные экспозиции. В большом зале появятся постоянные экспозиции, где будут выставлены все разделы обширной коллекции музеев Кремля.

Еще в мае текущего года сообщалось, что музеи Московского Кремля получат в свое распоряжение здание Средних торговых рядов.

Отмечается, что музеи давно нуждаются в том, чтобы их площади были расширены, и уже в 2020 году музей переведет часть своих коллекций в новое здание.

Новое здание может привлечь до четырех миллионов посетителей в год. В него переедет часть коллекции Оружейной палаты – в частности, кареты и коллекция Фаберже.

