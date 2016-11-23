Музейный комплекс появится на Красной площади

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Музейно-выставочный комплекс появится рядом с Красной площадью. Проект реконструкции, разработанный архитектурным бюро "Проект Меганом", одобрили власти, передает пресс-служба Москомархитектуры.
Комплекс разместится во внутреннем дворе дома №5 на Красной площади. Рконструкцию предполагается завершить в 2019 году.
Как сообщает ТАСС, первый этаж здания станет продолжением Красной площади и вход туда будет свободным. Там будут проходить образовательные программы, лекции и временные экспозиции. В большом зале появятся постоянные экспозиции, где будут выставлены все разделы обширной коллекции музеев Кремля.
Отмечается, что музеи давно нуждаются в том, чтобы их площади были расширены, и уже в 2020 году музей переведет часть своих коллекций в новое здание.
Новое здание может привлечь до четырех миллионов посетителей в год. В него переедет часть коллекции Оружейной палаты – в частности, кареты и коллекция Фаберже.