Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 июля 2012, 17:30

По четвергам московские музеи будут работать до 9 вечера

музеи

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 30 столичных музеев по четвергам в обязательном порядке будут работать до 21.00. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

На новый режим работы музеи Москвы перешли еще в январе, однако до этого момента руководители музеев самостоятельно принимали решение о том, в какой из дней недели продлить работу. Теперь же введен единый продленный день – четверг.

При этом департамент готовит обращение в министерство культуры РФ с просьбой поддержать данную инициативу и распорядиться, чтобы все музеи Москвы работали в едином режиме, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Перечень музеев, участвующих в акции «Вечер в музее» в постоянном режиме:

  • Музейное объединение «Музей Москвы»
  • Государственный музей обороны Москвы
  • Музей-панорама «Бородинская битва»
  • Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей
  • Государственный музей истории ГУЛАГа
  • Государственный музей А.Пушкина
  • Государственный культурный центр-музей В.Высоцкого
  • Государственный музей В.Маяковского
  • Государственный музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.Островского
  • Дом-музей Марины Цветаевой
  • Московский литературный музей-центр К.Паустовского
  • Московский государственный музей С.Есенина
  • Московский государственный музей Вадима Сидура
  • Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова
  • Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А.М. Шилова
  • Московский государственный музей «Дом Бурганова»
  • Московское объединение «Музеон»
  • Музей наивного искусства
  • Государственный Дарвиновский музей
  • Государственный биологический музей К.Тимирязева
  • Государственный мемориальный музей А.Скрябина
  • Мультимедийный комплекс актуальных искусств
  • Музейно-мемориальный комплекс истории военно-морского флота России
  • Московский музей современного искусства
  • Музейно-выставочное объединение «Столица»
  • Музей В.Тропинина и московских художников его времени
  • Мемориальный музей космонавтики
  • Дом Н.Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека
  • Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына
  • Музей народной графики
  • Музей М.Булгакова
  • Краеведческий музей «Дом на набережной»

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать