По четвергам московские музеи будут работать до 9 вечера

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Более 30 столичных музеев по четвергам в обязательном порядке будут работать до 21.00. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.

На новый режим работы музеи Москвы перешли еще в январе, однако до этого момента руководители музеев самостоятельно принимали решение о том, в какой из дней недели продлить работу. Теперь же введен единый продленный день – четверг.

При этом департамент готовит обращение в министерство культуры РФ с просьбой поддержать данную инициативу и распорядиться, чтобы все музеи Москвы работали в едином режиме, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Перечень музеев, участвующих в акции «Вечер в музее» в постоянном режиме:

Музейное объединение «Музей Москвы»

Государственный музей обороны Москвы

Музей-панорама «Бородинская битва»

Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей

Государственный музей истории ГУЛАГа

Государственный музей А.Пушкина

Государственный культурный центр-музей В.Высоцкого

Государственный музей В.Маяковского

Государственный музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.Островского

Дом-музей Марины Цветаевой

Московский литературный музей-центр К.Паустовского

Московский государственный музей С.Есенина

Московский государственный музей Вадима Сидура

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А.М. Шилова

Московский государственный музей «Дом Бурганова»

Московское объединение «Музеон»

Музей наивного искусства

Государственный Дарвиновский музей

Государственный биологический музей К.Тимирязева

Государственный мемориальный музей А.Скрябина

Мультимедийный комплекс актуальных искусств

Музейно-мемориальный комплекс истории военно-морского флота России

Московский музей современного искусства

Музейно-выставочное объединение «Столица»

Музей В.Тропинина и московских художников его времени

Мемориальный музей космонавтики

Дом Н.Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека

Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына

Музей народной графики

Музей М.Булгакова

Краеведческий музей «Дом на набережной»