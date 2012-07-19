По четвергам московские музеи будут работать до 9 вечера

Фото: ИТАР-ТАСС
Более 30 столичных музеев по четвергам в обязательном порядке будут работать до 21.00. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.
На новый режим работы музеи Москвы перешли еще в январе, однако до этого момента руководители музеев самостоятельно принимали решение о том, в какой из дней недели продлить работу. Теперь же введен единый продленный день – четверг.
При этом департамент готовит обращение в министерство культуры РФ с просьбой поддержать данную инициативу и распорядиться, чтобы все музеи Москвы работали в едином режиме, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Перечень музеев, участвующих в акции «Вечер в музее» в постоянном режиме:
- Музейное объединение «Музей Москвы»
- Государственный музей обороны Москвы
- Музей-панорама «Бородинская битва»
- Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей
- Государственный музей истории ГУЛАГа
- Государственный музей А.Пушкина
- Государственный культурный центр-музей В.Высоцкого
- Государственный музей В.Маяковского
- Государственный музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.Островского
- Дом-музей Марины Цветаевой
- Московский литературный музей-центр К.Паустовского
- Московский государственный музей С.Есенина
- Московский государственный музей Вадима Сидура
- Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова
- Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А.М. Шилова
- Московский государственный музей «Дом Бурганова»
- Московское объединение «Музеон»
- Музей наивного искусства
- Государственный Дарвиновский музей
- Государственный биологический музей К.Тимирязева
- Государственный мемориальный музей А.Скрябина
- Мультимедийный комплекс актуальных искусств
- Музейно-мемориальный комплекс истории военно-морского флота России
- Московский музей современного искусства
- Музейно-выставочное объединение «Столица»
- Музей В.Тропинина и московских художников его времени
- Мемориальный музей космонавтики
- Дом Н.Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека
- Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына
- Музей народной графики
- Музей М.Булгакова
- Краеведческий музей «Дом на набережной»
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