Музей Маяковского закрылся на капитальный ремонт до конца 2015 года

Музей Маяковского закрылся на двухлетний ремонт

В понедельник, 16 сентября, Государственный музей Маяковского закрылся на капитальный ремонт. Здание будет отремонтировано до конца 2015 года.

В период проведения ремонтных работ Музей Маяковского продолжит полноценное функционирование – выставки, лекции, поэтические вечера, экскурсии и другие проекты будут перенесены на альтернативные площадки. Как сообщили M24.ru в Музее Маяковского, часть экспозиции временно разместится в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке. В настоящее время здесь уже проходит выставка "Маяковский от "Я" до "Я". Очень личные местоимения". По словам представителя музея, вполне вероятно, что экспозиция в "Домике Чехова" будет регулярно обновляться из фондов музея.

До конца года в "Домике Чехова" представят экспонаты из фонда фото-кино-документов с записью Лили Брик, читающей главы поэмы "Про это", и редкие фотографии друзей и знакомых Маяковского. К Новому году готовится новый выставочный проект с обзором фонда редких книг музея "Раскрашенная книга русского авангарда".

Что касается образовательных и экскурсионных проектов Музея Маяковского, то, как сообщается на сайте департамента культуры Москвы, они также будут проводиться в "Домике Чехова".

В ходе капитального ремонта в здании музея будут заменены коммуникации, вентиляция, проведены новые системы водоснабжения и теплоснабжения, а также будут установлены системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Все конструкции выставочного пространства, славящиеся своей уникальностью, будут сохранены.