Музейный комплекс "Буран" откроется экскурсией по космическому кораблю

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15 августа на ВДНХ состоится открытие интерактивного музея многоразового космического корабля "Буран". Он разместился внутри макета орбитального корабля "Буран БТС-00", рядом с павильоном № 20.

В первый день работы музея гостей ждет экскурсионное путешествие. Оно начнется в кинозале, где посетителям покажут фильм об истории создания отечественного космического челнока. Далее экскурсанты пройдут по коридорам, напоминающим рукава переходов из космопорта на борт воздушного судна, и зайдут внутрь корабля. Здесь посетители знакомятся с конструкцией "Бурана" и его особенностями.

Кульминацией экскурсии станет посещение носовой части корабля, где в верхнем ярусе реконструирован командный отсек "Бурана" с приборной панелью и креслом космонавта.

Кроме того, каждый гость экскурсии сможет сам управлять его посадкой на космодроме Байконур в режиме реального времени.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Энергия". Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, в отличие от шаттла, который традиционно совершает последнюю стадию посадки на ручном управлении (вход в атмосферу и торможение до скорости звука в обоих случаях полностью компьютеризованы). Данный факт – полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера – вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году макет орбитального корабля "Буран БТС-001" был перемещен на ВДНХ.