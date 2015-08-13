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Маршруты и гиды

13 августа 2015, 18:18

Музейный комплекс "Буран" откроется экскурсией по космическому кораблю

музеи экскурсии ВДНХ Буран открытия маршруты и гиды

Фото предоставлено пресс-службой

15 августа на ВДНХ состоится открытие интерактивного музея многоразового космического корабля "Буран". Он разместился внутри макета орбитального корабля "Буран БТС-00", рядом с павильоном № 20.

В первый день работы музея гостей ждет экскурсионное путешествие. Оно начнется в кинозале, где посетителям покажут фильм об истории создания отечественного космического челнока. Далее экскурсанты пройдут по коридорам, напоминающим рукава переходов из космопорта на борт воздушного судна, и зайдут внутрь корабля. Здесь посетители знакомятся с конструкцией "Бурана" и его особенностями.

Кульминацией экскурсии станет посещение носовой части корабля, где в верхнем ярусе реконструирован командный отсек "Бурана" с приборной панелью и креслом космонавта.

Кроме того, каждый гость экскурсии сможет сам управлять его посадкой на космодроме Байконур в режиме реального времени.

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Энергия". Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре.

Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, в отличие от шаттла, который традиционно совершает последнюю стадию посадки на ручном управлении (вход в атмосферу и торможение до скорости звука в обоих случаях полностью компьютеризованы).

Данный факт – полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера – вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2014 году макет орбитального корабля "Буран БТС-001" был перемещен на ВДНХ.

Место: ИМК "Буран", площадка рядом с павильоном № 20

Время: 11.00, экскурсионный группы по 16 человек заходят каждые 20 минут

Цена: 500 рублей

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