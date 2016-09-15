"Все-таки хорошо, что мы снова вместе": 5 главных мультфильмов Юрия Норштейна

Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"

Мультипликатор Юрий Норштейн отмечает юбилей: 15 сентября ему исполнилось 75 лет.

В отечественной мультипликации Норштейн – фигура знаковая. Он символ всего самого хорошего и искреннего, что есть в анимации. Его гениальные "Сказка сказок" и "Ежик в тумане" названы лучшими мультипликационными фильмами всех времен и народов: 140 критиков со всего мира были единодушны в этом решении.

Норштейн умеет творить так, что замирает сердце. Смотришь на его туманного ежика с узелком в горошек – и комок в горле. Почему? Да если б такие тонкие материи можно было объяснить... Предельная искренность, грусть и в то же время свет: возможно, в этом секрет таланта Норштейна.

"Если я не буду протирать звезды каждый вечер, – думал ежик – они обязательно потускнеют..." Вот так и Юрий Борисович: протирает звезды, чтобы они светили всем нам.

В день юбилея редакция m24.ru вспомнила главные картины знаменитого мультипликатора.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Ежик в тумане" (1975)

Безусловно, визитная карточка мастера. Мультипликатор читал лекции об этой своей работе в нескольких странах мира: везде хотели постичь тайну трогательного героя. Норштейн признавался, что говорить о "Ежике" он уже подустал, потому что рассказано буквально все: и про рисование тумана с помощью обычной кальки, и про прообраз персонажа. Им, кстати, стала писательница Людмила Петрушевская: именно ее профиль – приподнятый нос и взъерошенную стрижку – аниматор "похитил" для своего героя.

Сюжет мультфильма прост: бредет по лесу серый Ежик в гости к другу Медвежонку, туман застилает дорогу, летучая мышь пугает, лес шумит, филин ухает. Но Ежик продолжает путь, думает о лошади: "Как она там, в тумане?", теряет котомку, падает в реку и все равно добирается до цели. В картине мало слов, но все они давно разобраны на цитаты: каждое предложение как философская притча с множеством подтекстов.

Туман Ежика – это ведь, по сути, туман Тарковского из "Соляриса", только анимационный, а не кинематографический. Столь же аллегоричный, в чем-то бессознательный, таинственный и одновременно спасительный.

По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости.

Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо.

Оно висело над крышей – прямо за печной трубой.

Справа от трубы были звезды Медвежонка, а слева – Ежика…



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Видео: Youtube/пользователь: Союзмультфильм

"Сказка сказок" (1979)

Любимое произведение Юрия Норштейна. Мультфильм настолько объемен по смыслу, что создается ощущение, будто здесь рассказывается сразу несколько историй. Одни – для взрослых, другие – для детей. Мультипликатор объяснял, что в этой картине выразил всю боль от войны, память о страшном времени и об оставшемся в душе следе. Главное в мультфильме – глаза Волчка, огромные, испуганные, понимающие весь ужас происходящего.

Лента очень биографична: Норштейн включил в нее вполне реальных персонажей: свою тетю, соседку Катю, знакомых женщин, получавших похоронки. Аниматор родился в 41-м году, он ребенок войны. Детское сознание буквально впечатало в его память те годы, а "Сказка сказок" стала своеобразной исповедью с отсылками к Евангелию.

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Видео: Youtube/пользователь: Союзмультфильм

"Варежка" (1967)

Еще один шедевр Норштейна-мультипликатора, создававшийся в союзе с другими аниматорами. Трогательная история о девочке, мечтавшей о собаке и "удочерившей" свою вязаную варежку.

Мультфильму почти 50 лет, а он не устаревает. Типажи прописаны и нарисованы настолько мастерски, что и в следующие полвека будут актуальны. Дети по-прежнему просят у родителей щенков, а замотанные на работе, вечно погруженные в хлопоты мамы до последнего отмахиваются. Но когда ребенок кормит варежку молоком из миски, нужно выпрыгнуть из бесконечного бега по кругу, остановиться и завести собаку.

"Варежку" любят и за правильный финал: потому что должно быть так, и никак иначе.

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Видео: Youtube/пользователь: Союзмультфильм

"38 попугаев" (1976)

Юрий Борисович являлся мультипликатором нескольких серий знаменитого цикла. Образ попугая изначально придумал еще один легендарный художник – Леонид Шварцман, а вот работал с куклой уже Норштейн. Он доработал персонаж: подрезал хвост, пригладил чубчик, и у птицы появился характер – гордый, порой деспотичный и даже наглый.

В "Союзмультфильме" шутили: мол, очень попугай похож на Владимира Ильича Ленина: по крайней мере, крыльями машет так же, как жестикулирует вождь мирового пролетариата. А кто-то приписывал попугаю сходство не с Ильичем, а с тогдашним руководителем студии – Иосифом Боярским.

Два раза подряд знакомиться нельзя! Если с кем-нибудь знаком, то это уже навсегда. Ничего тут не поделаешь.

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Видео: Youtube/пользователь: Союзмультфильм

"Шинель" (с 1981)

Работа над этим произведением до сих пор не окончена и длится уже 35 лет. Тем не менее мультфильм уже является обладателем нескольких наград. Около 10 лет Норштейн не прикасался к "Шинели": мешала перестройка, утраченный павильон и прочие, далеко не творческие причины.

Сейчас мы можем посмотреть 40 минут ленты, но мастер продолжает работу и намерен обязательно завершить картину по повести Гоголя. Как и все работы Юрия Борисовича, "Шинель" многомерна. Это не послушное следование классическому тексту, а его глубокое переосмысление.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир.

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Видео: Youtube/пользователь: Анна Воронкина