Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа 2016, 18:24

Культура

Столичный кинотеатр "Искра" превратится во "Вселенную сказки"

Кадр из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве"

В кинотеатре "Искра" 9 августа покажут программу "Союзмультфильм" – вселенная сказки", сообщается на сайте mos.ru.

В программе – лучшие мультфильмы, созданные на легендарной студии "Союзмультфильм". Среди них музыкальная комедия по известному произведению Шарля Перро "Кот в сапогах", сказка "Топтыжка" о медвежонке, который подружился с зайчишкой, "Василиса Микулишна", а также "Конец черной топи" и "Вовка в тридевятом царстве".

Посмотреть все эти мультипликационные фильмы можно будет совершенно бесплатно.

Время: 9 августа, 10:00

Место: Кинотеатр "Искра", улица Костякова, 10

мультипликация Союзмультфильм время с детьми фестивали и праздники Искра

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика