Столичный кинотеатр "Искра" превратится во "Вселенную сказки"

Кадр из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве"

В кинотеатре "Искра" 9 августа покажут программу "Союзмультфильм" – вселенная сказки", сообщается на сайте mos.ru.

В программе – лучшие мультфильмы, созданные на легендарной студии "Союзмультфильм". Среди них музыкальная комедия по известному произведению Шарля Перро "Кот в сапогах", сказка "Топтыжка" о медвежонке, который подружился с зайчишкой, "Василиса Микулишна", а также "Конец черной топи" и "Вовка в тридевятом царстве".

Посмотреть все эти мультипликационные фильмы можно будет совершенно бесплатно.